Оголила плечі: Емма Стоун у лаконічній сукні з однією гламурною деталлю сяяла на заході
У кіно вона часто вибирає складні ролі, а ось на червоній доріжці віддає перевагу елегантному гламуру.
Оскароносна зірка Емма Стоун взяла участь у церемонії вручення премії Governors Awards, що відбулася в Лос-Анджелесі. На заході вона з’явилася в черговому творінні Модного дому Louis Vuitton, з яким співпрацює протягом багатьох років.
Акторка одягла обтислу сукню з тонкими бретельками і вишивкою кристалами на лінії бретелей. Сукня була простою, але в ній присутня стримана розкіш і елегантність, яка робила Емму чарівною.
Доповнила цей лук акторка лаконічною зачіскою, уклавши своє волосся назад у низький гладенький пучок — тепер вона це може зробити, адже не так давно голилася заради ролі у фільмі «Бугонія». Завершували образ прикраси з діамантами, легкий макіяж і босоніжки на підборах.