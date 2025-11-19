Оголила плечі: Емма Стоун у лаконічній сукні з однією гламурною деталлю сяяла на заході

Емма Стоун / © Associated Press

Реклама

Оскароносна зірка Емма Стоун взяла участь у церемонії вручення премії Governors Awards, що відбулася в Лос-Анджелесі. На заході вона з’явилася в черговому творінні Модного дому Louis Vuitton, з яким співпрацює протягом багатьох років.

Емма Стоун / © Associated Press

Акторка одягла обтислу сукню з тонкими бретельками і вишивкою кристалами на лінії бретелей. Сукня була простою, але в ній присутня стримана розкіш і елегантність, яка робила Емму чарівною.

Емма Стоун / © Associated Press

Доповнила цей лук акторка лаконічною зачіскою, уклавши своє волосся назад у низький гладенький пучок — тепер вона це може зробити, адже не так давно голилася заради ролі у фільмі «Бугонія». Завершували образ прикраси з діамантами, легкий макіяж і босоніжки на підборах.

Реклама