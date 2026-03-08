- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
Графіки відключень світла 9 березня: що зміниться в понеділок
Завтра, 9 березня, у частині регіонів України будуть погодинні відключення електроенергії та обмеження потужності через наслідки атак на енергосистему.
Завтра, 9 березня, у низці регіонів України від 08:00 до кінця доби будуть діяти погодинні графіки відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це повідомляє «Укренерго».
Відключення світла 9 березня - що відомо
Причиною запровадження обмежень є наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергосистему країни.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Детальний час відключень та обсяг обмежень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Коли електроенергія буде подаватися за графіком, просимо використовувати її максимально економно, попередили енергетики.
Нагадаємо, раніше ДТЕК та обленерго надали графіки погодинних відключень світла як для Києва, так і всіх регіонів України.
Зокрема, сьогодні, 8 березня, у низці регіонів України будуть застосовуються обмеження електропостачання. Відключення світла розпочнуться зранку і триватимуть до кінця доби.