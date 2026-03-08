Графіки відключень світла 9 березня: що зміниться в понеділок

Планові відключення електроенергії 9 березня / © Associated Press

Завтра, 9 березня, у низці регіонів України від 08:00 до кінця доби будуть діяти погодинні графіки відключень світла та обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє «Укренерго».

Відключення світла 9 березня - що відомо

Причиною запровадження обмежень є наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергосистему країни.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Детальний час відключень та обсяг обмежень за вашою адресою уточнюйте на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія буде подаватися за графіком, просимо використовувати її максимально економно, попередили енергетики.

Нагадаємо, раніше ДТЕК та обленерго надали графіки погодинних відключень світла як для Києва, так і всіх регіонів України.

Зокрема, сьогодні, 8 березня, у низці регіонів України будуть застосовуються обмеження електропостачання. Відключення світла розпочнуться зранку і триватимуть до кінця доби.