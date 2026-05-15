Ціни на пальне змінилися: скільки коштують бензин та дизель 15 травня

Станом на 15 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 74,34 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 87,75 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Українські мережі АЗС переважно залишили ціни на пальне без змін. Водночас в однієї мережі дизель здешевшав менш ніж на 1 грн за літр, а ще три мережі знизили вартість автогазу на 1 грн за літр.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Яка ситуація з цінами на пальне в Україні

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.

Експерти зазначають, що ринок пального наразі залишається відносно стабільним, а незначні зміни цін пов’язані з внутрішньою політикою окремих операторів.

Найближчим часом вартість пального на українських АЗС може піти вгору через світове здорожчання та зменшення прибутковості роздрібних мереж.

Про це написав директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За словами експерта, здорожчання цілком відповідає ринковим реаліям та нещодавнім рекомендаціям Антимонопольного комітету.

