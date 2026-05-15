Козловский озадачил признанием об опасных презентах от фанов: "Подарили - и голос исчез"

Виталий Козловский / © Пресс-служба Виталия Козловского

Реклама

Во время концерта украинского певца Виталия Козловского в Кременчуге произошел забавный эпизод с конфетой от зрительницы, который певец сразу связал со своей недавней историей о пропавшем голосе во время выступления.

На выступлении артист активно общался с публикой и не отказывался от импровизации. В какой-то момент одна из фанаток из первых рядов протянула ему сладкий подарок. Козловский отреагировал, что сладкое не ест. И добавил, что однажды подобная «забота» уже имела для него неожиданный эффект, сообщает Кременчугская газета.

«Я сладкое не ем. А в прошлый раз мне тоже подарили — и голос исчез», — сказал артист со сцены.

Реклама

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

После этого история получила неожиданное продолжение. Женщина из зала узнала себя в рассказе и призналась, что уже дарила певцу сладости раньше. Это спровоцировало волну смеха среди зрителей. Сам Козловский не растерялся и продолжил шутить, будто конфеты — это уже почти отдельный персонаж его концертов. Он даже предположил, что в них может скрываться какой-то «секретный эффект».

«Вы мне что-то подложили! Еще одну конфету? Я сладкое не ем… Подарить ее могу? Да? Я люблю таких наглых!» - смеялся артист.

Напомним, недавно Виталий Козловский показал свою сестру-красавицу и трогательно назвал ее «второй мамой».

Новости партнеров