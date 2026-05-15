Часть Украины охватила воздушная тревога: что угрожает
Тревогу объявили из-за угрозы применения баллистических ракет.
В Киеве и ряд областей в пятницу, 15 мая, объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КМВА в Telegram.
Отмечается, что тревога объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет.
«Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги», — говорится в сообщении.
В Киеве это уже четвертая воздушная тревога за сутки.
Напомним, Россия всю ночь и утром 14 мая била по Киеву. В шести районах столицы произошли попадания. Погибли 24 человека.
