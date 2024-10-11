Ломаченко розмірковує про завершення кар'єри – ЗМІ

Василь може більше не повернутися на ринг.

Чемпіон світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко розмірковує про завершення професійної кар'єри.

Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Майк Коппінджер.

За його інформацією, 36-річний український боксер вів переговори щодо поєдинку з володарем титулу WBA у легкому дивізіоні Джервонтою Девісом, але вони зірвалися, і американський чемпіон отримав іншого суперника.

"Джервонта Девіс вів переговори про бій з Василем Ломаченком, який подумує про завершення кар'єри, і після того, як перспектива бою провалилася, "Танк" тепер битиметься з Ламонтом Роучем, де він буде значним фаворитом", – написав Коппінджер у соцмережі Х.

Додамо, що раніше менеджер українця Егіс Клімас повідомив, що Василь взяв паузу в кар'єрі до кінця 2024 року. За його словами, у Ломаченка наразі відсутня мотивація і він хоче більше часу проводити із сім'єю.

У послужному списку Василя 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

В останньому бою Ломаченко 12 травня 2024 року нокаутом переміг австралійця Джорджа Камбососа та заволодів поясами IBF та IBO у легкій вазі.

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