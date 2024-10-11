Ломаченко размышляет о завершении карьеры – СМИ

Василий может больше не вернуться на ринг.

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко размышляет о завершении профессиональной карьеры.

Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

По его информации, 36-летний украинский боксер вел переговоры о поединке с обладателем титула WBA в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом, но они сорвались, и американский чемпион получил другого соперника.

"Джервонта Дэвис вел переговоры о бое с Василием Ломаченко, который подумывает о завершении карьеры, и после того, как перспектива боя провалилась, "Танк" теперь сразится с Ламонтом Роучем, где он будет значительным фаворитом", – написал Коппинджер в соцсети Х .

Ранее менеджер украинца Эгис Климас сообщил, что Василий взял паузу в карьере до конца 2024 года. По его словам, у Ломаченко отсутствует мотивация и он хочет больше времени проводить с семьей.

В послужном списке Василия 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою Ломаченко 12 мая 2024 года нокаутом победил австралийца Джорджа Камбососа и завладел поясами IBF и IBO в легком весе.

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