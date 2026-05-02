Холодна закуска з тунця tiktok.com/@chef_joseph_hadad

У світі сучасної гастрономії дедалі більше цінується простота, але не банальна, а продумана. Саме такою є ця холодна азійська закуска з тунця. Вона поєднує ніжність риби, яскравість соусу та хрустку текстуру овочів. Шеф Joseph Hadad показав рецепт, який ідеально підходить для теплої пори року, адже тут мінімум термічного оброблення, максимум смаку та естетики.

Інгредієнти

тунець 300 г

зелена цибуля (дрібно нарізана) 1 шт.

перець чилі (дрібно нарізаний) ¼ шт.

морква (тонко нарізана) ¼ шт.

гриб шиїтаке (тонко нарізаний) 1 шт.

сіль

Соус

мед ½ ст. л

соєвий соус 7 ст. л

часник (нарізаний) 1 зубчик

лемонграс (злегка розчавлений та нарізаний) 30 г

кунжутна олія 1 ст. л

вода 70 мл

імбир (тонко нарізаний) 3 скибочки

гриб шиїтаке 1 шт.

Приготування

Усі інгредієнти для соусу викладіть у невелику каструлю. Варіть на повільному вогні, поки рідина трохи не загусне та не стане злегка тягучою. Після цього дайте соусу охолонути, потім процідіть його, щоб отримати чисту, ароматну основу. На розігрітій сковороді з 1 ст. л кунжутної олії та швидко обсмажте тунець приблизно 30 секунд з кожного боку, та посоліть лише одну сторону. Тунець має залишитися майже сирим всередині, саме це створює потрібну текстуру. Одразу після обсмаження перекладіть тунець у миску з льодом на 3 хв. Це зупиняє процес приготування та зберігає ніжність риби.

Подавання

Наріжте тунець скибочками, викладіть у глибоку тарілку та полийте соусом. Зверху додайте моркву, зелену цибулю, чилі та шиїтаке.

Цей рецепт — ідеальний приклад того, як мінімалізм у кулінарії може бути розкішним. Трохи часу, правильна техніка і у вас на столі страва, яка має вигляд як із меню модного азійського бістро.

