Суд заборонив жінці бувати у центрі міста, ходити до супермаркету та кінотеатру: яка причина

Суд заборонив жінці відвідувати супермаркет та кінотеатр

У Великій Британії жінці на 2 роки заборонили відвідувати один із місцевих супермаркетів, оскільки вона там часто вчиняла крадіжки. Також вона не може бувати у центрі міста та ходити в місцевий кінотеатр.

Про це пише mirror.co.uk.

32-річній Емі Маккарті, мешканці Ветстоун-Лейн у Транмері, було винесено дворічний судовий наказ щодо запобігання злочинній поведінці після того, як вона визнала свою провину у скоєнні двох крадіжок у магазині Tesco в Клаутоні.

Жінка заходила до супермаркету та крала там сир та інші продукти харчування.

Після того, як жінка визнала свою провину суд заборонив її відвідувати центр міста Біркенхед, усі магазини Tesco на території Віррала, а також кінотеатр Vue у Біркенхеді. Крім того, їй заборонено перебувати у великій визначеній зоні обмеженого доступу, що охоплює основні вулиці та торгові райони.

Умовами також передбачено, що вона не має права навмисно торкатися, заходити або намагатися зайти в будь-який транспортний засіб без згоди власника, а також зобов’язана негайно покинути будь-який магазин чи підприємство на вимогу персоналу.

