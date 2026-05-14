Более 15 тысяч семей в темноте: в Одесской области произошел блэкаут из-за удара дронов по объекту ДТЭК

Российские дроны атаковали Одесщину / © t.me/SJTF_Odesa

Вечером в четверг, 14 мая, российская оккупационная армия совершила очередную целенаправленную дроновую атаку на гражданскую инфраструктуру юга Украины, повредив важный энергетический объект в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

О последствиях российского террора сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Обесточенные деревни и резервное питание

По информации главы ОВА, в результате прицельного удара БпЛА произошло масштабное аварийное отключение в сети. Сразу 32 населенных пункта района ушли в темноту, а более 15 тысяч абонентов внезапно остались без электроснабжения. Несмотря на серьезные разрушения инфраструктуры, к счастью, атака прошла без жертв и пострадавших среди гражданского населения.

Чтобы не допустить гуманитарного кризиса, местные власти распорядились сразу перевести все объекты критической инфраструктуры на работу от резервных источников питания.

Существенные повреждения объекта ДТЭК

Со своей стороны в компании ДТЭК уточнили , что под вражеским ударом оказался именно их энергетический объект. Специалисты отмечают, что оборудование получило существенные повреждения, поэтому для полного восстановления системы потребуется дополнительное время.

Энергетики немедленно приступили к аварийно-восстановительным работам на месте попадания. Благодаря их оперативности, к 21:00 специалистам уже удалось перезаживить 12 тысяч абонентов. В настоящее время еще 3 тысячи домов вынужденно остаются без света, однако ремонтные бригады продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем потребителям района.

Напомним, в Украине после российских обстрелов и ненастья остаются обесточенные потребители в нескольких областях и Киеве. Энергетики работают над восстановлением сетей и просят экономить свет в вечернее время.

