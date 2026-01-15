В Україні готують оновлення правопису: у Раді зареєстрували постанову

Правопис / © pixabay.com

У Верховній Раді ініціюють масштабне посилення ролі української мови в державі. Відповідний проєкт постанови №14334 передбачає оновлення правопису, очищення мови від колоніальних нашарувань та впровадження нових стандартів у законодавство.

Про це йдеться у документі на офіційному сайті Ради.

Головні нововведення та терміни

У документі зазначається, що цей проєкт ставить перед профільними інституціями конкретні дедлайни для реформування мовного простору. Національна комісія зі стандартів державної мови має підготувати оновлену редакцію українського правопису до 1 лютого 2026 року.

До 1 березня 2026 року НАН та Академія правових наук проаналізують чинне законодавство на предмет використання суто українських термінів замість запозичень. Кабмін зобов’язаний до березня поточного року розробити унікальний державний шрифт для офіційних документів парламенту.

Автори проєкту пропонують комплексно підійти до мовного питання, зосередившись на таких напрямках:

Дерусифікація. Вилучення російськомовних елементів зі структури мови та розвиток українського словотворення. Інфопростір та освіта. Створення стійкого україномовного середовища на всіх рівнях — від дитячих садків до медіа. Деколонізація назв. Очищення топонімів та інших власних назв (онімів) від наслідків колоніального минулого.

«Ухвалення проєкту постанови спрямоване на посилення реалізації конституційного статусу української мови як державної, забезпечення її взірцевого застосування у правотворчості, освіті, медіа та інших сферах суспільного життя», — зазначається у пояснювальній записці до законопроєкта.

Контроль та відповідальність

Зазначається, що окремий блок доручень отримав Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Депутати мають напрацювати механізми, які:

поширять мовні вимоги на соцмережі та онлайн-медіа ;

захистять працівників від дискримінації за мовною ознакою;

встановлять чітку процедуру відповідальності за порушення мовного законодавства.

У документі йдеться, що впровадження цих норм має гарантувати право кожного громадянина на отримання послуг та інформації державною мовою в усіх сферах комунікації.

Нагадаємо, у Відні планують розширити мовні можливості для українських школярів. Від вересня 2026 року українську мову можуть включити до навчальних програм як другу іноземну мову в двох середніх школах австрійської столиці.