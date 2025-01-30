Meta погодилась виплатити Трампу мільйони доларів – деталі угоди

Окрім Meta, угоди з Трампом також раніше досягла ABC News, яка погодилася виплатити $15 мільйонів у справі про наклеп.

Компанія Meta досягла угоди з Дональдом Трампом щодо врегулювання позову, який він подав 2021 року після блокування його акаунтів у Facebook та Instagram. У рамках угоди Meta виплатить президенту США $25 мільйонів.

Про це пише The New York Times.

Таке рішення стало важливим кроком для технологічного гіганта та перемогою для Трампа, який раніше різко критикував соціальні мережі за цензуру, але останнім часом намагається налагодити стосунки з представниками IT-сектору, зокрема, з Марком Цукербергом.

Що означає угода Meta з Трампом?

Близько $22 мільйонів із виплачених коштів підуть на фінансування президентської бібліотеки Трампа, ще $3 мільйони — на покриття судових витрат самого Трампа та інших позивачів, які долучилися до позову. Meta не визнає жодних правопорушень у цій справі.

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Угоди з Трампом також раніше досягла ABC News, яка погодилася виплатити $15 мільйонів у справі про наклеп. Телеканал визнав свої помилки і виділив гроші на фінансування президентського фонду та музею Трампа.

Meta готується до змін

Водночас Марк Цукерберг анонсував перегляд політики компанії щодо свободи слова. Meta спрощує модерацію та ліквідує деякі ініціативи, пов’язані з різноманітністю та інклюзивністю. Це вже викликало неоднозначну реакцію серед співробітників компанії.

Цукерберг заявив, що компанія переглядає свої відносини з урядами різних країн і позитивно оцінює політику адміністрації Трампа щодо підтримки американських технологічних компаній.

“Це буде важливий рік для переосмислення наших відносин з урядами”, — сказав він під час презентації квартальних фінансових результатів.

Meta нарощує прибутки, але дає слабкий прогноз

Попри сплату багатомільйонної компенсації, Meta демонструє значне фінансове зростання.

Виручка за четвертий квартал 2024 року склала $48,4 млрд, що на 21% більше, ніж рік тому.

Чистий прибуток зріс на 49% до $20,8 млрд.

Основні доходи компанії принесли покращені рекламні алгоритми, засновані на штучному інтелекті.

Однак прогноз на 2025 рік виявився нижчим за очікування аналітиків. Meta передбачає виручку в першому кварталі у межах $39,5–41,8 млрд. Нижній кордон прогнозу виявився нижчим від очікуваних аналітиків у $41,7 млрд.

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Попри зростання доходів, Meta викликала занепокоєння серед інвесторів своїм слабшим прогнозом на 2025 рік та значним збільшенням витрат.

Цього року компанія планує витратити понад $60–65 млрд на розвиток центрів обробки даних та інфраструктури для штучного інтелекту (ШІ). Це суттєво більше за $38–40 млрд, які були витрачені у 2024 році. Meta прагне отримати перевагу у перегонах за лідерство в сфері ШІ, де вже конкурують такі гіганти, як Google, Amazon, Microsoft та OpenAI.

Новий конкурент з Китаю

Водночас китайський стартап DeepSeek вже створив модель штучного інтелекту за значно меншу вартість, ніж американські корпорації. DeepSeek використав відкриті інструменти, якими ділилися технологічні компанії, зокрема Meta, а потім опублікував свої результати для загального використання.

Під час зустрічі з інвесторами Марк Цукерберг визнав DeepSeek новим конкурентом і підкреслив, що “буде створено глобальний стандарт з відкритим вихідним кодом”. Проте він також наголосив на необхідності збереження лідерства США у цій сфері:

“Для нашої національної переваги важливо, щоб це був американський стандарт”, — заявив він.

Метавсесвіт продовжує тягнути Meta донизу

Попри інвестиції в метавсесвіт, цей напрямок продовжує завдавати колосальних збитків. Підрозділ Reality Labs, який займається віртуальною та доповненою реальністю, втратив $5 млрд лише за четвертий квартал 2024 року.

Водночас компанія продовжує збільшувати кількість користувачів. У грудні 2024 року Meta повідомила, що її додатками щодня користувалися 3,35 мільярда людей, що на 5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив відмовитися від свого позову до платформи соціальних мереж Meta після того, як компанія погодилась виплатити йому $25 млн.