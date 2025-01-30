Meta согласилась выплатить Трампу миллионы долларов – детали сделки

Кроме Meta, соглашения с Трампом также ранее достигла ABC News, которая согласилась выплатить $15 миллионов по делу о клевете.

Компания Meta достигла соглашения с Дональдом Трампом по урегулированию иска, который он подал в 2021 году после блокирования его аккаунтов в Facebook и Instagram. В рамках соглашения Meta выплатит президенту США $25 миллионов.

Об этом пишет The New York Times.

Такое решение стало важным шагом для технологического гиганта и победой для Трампа, ранее резко критиковавшего социальные сети за цензуру, но в последнее время пытающегося наладить отношения с представителями IT-сектора, в частности, с Марком Цукербергом.

Что означает сделка Meta с Трампом?

Около $22 миллионов из выплаченных средств пойдут на финансирование президентской библиотеки Трампа, еще $3 миллиона — на покрытие судебных расходов самого Трампа и других истцов, приобщившихся к иску. Meta не признает никаких правонарушений по этому делу.

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Соглашения с Трампом также ранее достигла ABC News, которая согласилась выплатить $15 миллионов по делу о клевете. Телеканал признал свои ошибки и выделил деньги на финансирование президентского фонда и музея Трампа.

Meta готовится к изменениям

В то же время Марк Цукерберг анонсировал пересмотр политики компании по свободе слова. Meta упрощает модерацию и ликвидирует некоторые инициативы, связанные с разнообразием и инклюзивностью. Это уже вызвало неоднозначную реакцию посреди служащих компании.

Цукерберг заявил, что компания пересматривает свои отношения с правительствами разных стран и положительно оценивает политику администрации Трампа по поддержке американских технологических компаний.

"Это будет важный год для переосмысления наших отношений с правительствами", — сказал он во время презентации квартальных финансовых результатов.

Meta наращивает доходы, но дает слабый прогноз

Несмотря на уплату многомиллионной компенсации, Meta демонстрирует значительный финансовый рост.

Выручка за четвертый квартал 2024 года составила $48,4 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль выросла на 49% до $20,8 млрд.

Основные доходы компании принесли улучшенные рекламные алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте.

Однако прогноз на 2025 год оказался ниже ожиданий аналитиков. Meta предусматривает выручку в первом квартале в пределах $39,5–41,8 млрд. Нижняя граница прогноза оказалась ниже ожидаемых аналитиков в $41,7 млрд.

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Несмотря на рост доходов, Meta вызвала беспокойство среди инвесторов своим более слабым прогнозом на 2025 год и значительным увеличением расходов.

В этом году компания планирует потратить более $60–65 млрд на развитие центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Это существенно больше $38–40 млрд, которые были потрачены в 2024 году. Meta стремится получить преимущество в гонке за лидерство в сфере ИИ, где уже конкурируют такие гиганты, как Google, Amazon, Microsoft и OpenAI.

Новый конкурент из Китая

В то же время китайский стартап DeepSeek уже создал модель искусственного интеллекта значительно меньше, чем американские корпорации. DeepSeek использовал открытые инструменты, которыми делились технологические компании, в частности, Meta, а затем опубликовал свои результаты для общего использования.

Во время встречи с инвесторами Марк Цукерберг признал DeepSeek новым конкурентом и подчеркнул, что "будет создан глобальный стандарт с открытым исходным кодом". Однако он также отметил необходимость сохранения лидерства США в этой сфере:

"Для нашего национального преимущества важно, чтобы это был американский стандарт", — заявил он.

Метавселенная продолжает тянуть Meta вниз

Несмотря на инвестиции в метавселенную, это направление продолжает наносить колоссальный ущерб. Подразделение Reality Labs, занимающееся виртуальной и дополненной реальностью, потеряло $5 млрд только за четвертый квартал 2024 года.

В то же время компания продолжает увеличивать количество пользователей. В декабре 2024 года Meta сообщила, что ее приложениями ежедневно пользовались 3,35 миллиарда человек, что на 5% больше, чем годом ранее.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отказаться от своего иска к платформе социальных сетей Meta после того, как компания согласилась выплатить ему $25 млн.