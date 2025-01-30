Meta согласилась выплатить Трампу миллионы долларов – детали сделки

Кроме Meta, соглашения с Трампом также ранее достигла ABC News, которая согласилась выплатить $15 миллионов по делу о клевете.
Компания Meta достигла соглашения с Дональдом Трампом по урегулированию иска, который он подал в 2021 году после блокирования его аккаунтов в Facebook и Instagram. В рамках соглашения Meta выплатит президенту США $25 миллионов.
Об этом пишет The New York Times.
Такое решение стало важным шагом для технологического гиганта и победой для Трампа, ранее резко критиковавшего социальные сети за цензуру, но в последнее время пытающегося наладить отношения с представителями IT-сектора, в частности, с Марком Цукербергом.
Что означает сделка Meta с Трампом?
Около $22 миллионов из выплаченных средств пойдут на финансирование президентской библиотеки Трампа, еще $3 миллиона — на покрытие судебных расходов самого Трампа и других истцов, приобщившихся к иску. Meta не признает никаких правонарушений по этому делу.
Соглашения с Трампом также ранее достигла ABC News, которая согласилась выплатить $15 миллионов по делу о клевете. Телеканал признал свои ошибки и выделил деньги на финансирование президентского фонда и музея Трампа.
Meta готовится к изменениям
В то же время Марк Цукерберг анонсировал пересмотр политики компании по свободе слова. Meta упрощает модерацию и ликвидирует некоторые инициативы, связанные с разнообразием и инклюзивностью. Это уже вызвало неоднозначную реакцию посреди служащих компании.
Цукерберг заявил, что компания пересматривает свои отношения с правительствами разных стран и положительно оценивает политику администрации Трампа по поддержке американских технологических компаний.
"Это будет важный год для переосмысления наших отношений с правительствами", — сказал он во время презентации квартальных финансовых результатов.
Meta наращивает доходы, но дает слабый прогноз
Несмотря на уплату многомиллионной компенсации, Meta демонстрирует значительный финансовый рост.
- Выручка за четвертый квартал 2024 года составила $48,4 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее.
- Чистая прибыль выросла на 49% до $20,8 млрд.
- Основные доходы компании принесли улучшенные рекламные алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте.
Однако прогноз на 2025 год оказался ниже ожиданий аналитиков. Meta предусматривает выручку в первом квартале в пределах $39,5–41,8 млрд. Нижняя граница прогноза оказалась ниже ожидаемых аналитиков в $41,7 млрд.
Несмотря на рост доходов, Meta вызвала беспокойство среди инвесторов своим более слабым прогнозом на 2025 год и значительным увеличением расходов.
В этом году компания планирует потратить более $60–65 млрд на развитие центров обработки данных и инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Это существенно больше $38–40 млрд, которые были потрачены в 2024 году. Meta стремится получить преимущество в гонке за лидерство в сфере ИИ, где уже конкурируют такие гиганты, как Google, Amazon, Microsoft и OpenAI.
Новый конкурент из Китая
В то же время китайский стартап DeepSeek уже создал модель искусственного интеллекта значительно меньше, чем американские корпорации. DeepSeek использовал открытые инструменты, которыми делились технологические компании, в частности, Meta, а затем опубликовал свои результаты для общего использования.
Во время встречи с инвесторами Марк Цукерберг признал DeepSeek новым конкурентом и подчеркнул, что "будет создан глобальный стандарт с открытым исходным кодом". Однако он также отметил необходимость сохранения лидерства США в этой сфере:
"Для нашего национального преимущества важно, чтобы это был американский стандарт", — заявил он.
Метавселенная продолжает тянуть Meta вниз
Несмотря на инвестиции в метавселенную, это направление продолжает наносить колоссальный ущерб. Подразделение Reality Labs, занимающееся виртуальной и дополненной реальностью, потеряло $5 млрд только за четвертый квартал 2024 года.
В то же время компания продолжает увеличивать количество пользователей. В декабре 2024 года Meta сообщила, что ее приложениями ежедневно пользовались 3,35 миллиарда человек, что на 5% больше, чем годом ранее.
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил отказаться от своего иска к платформе социальных сетей Meta после того, как компания согласилась выплатить ему $25 млн.
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