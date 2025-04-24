Сельдь — любимый продукт многих людей / © Pixabay

Реклама

Магазинная селедка часто бывает пересоленной. Есть простые советы, которые помогут вам купить вкусную рыбу.

На что нужно обратить внимание во время покупки

Во-первых, выбирайте большую сельдь, ведь жирную рыбу практически невозможно пересолить.

Во-вторых, среди предлагаемого ассортимента постарайтесь выбирать рыб-самцов. Узнать его можно по широкому поджатому брюшку и горбатой спинке, тогда как спинка самок прямая и ровная, а брюшко объемное и свисающее.

Реклама

В-третьих, осмотрите хвост. Деформация хвоста может свидетельствовать об избытке соли. У пересоленной сельди хвост часто бывает деформирован, искривлен в одну или другую сторону.

Ранее мы писали, как приготовить кефирный маринад для сельди. Больше об этом читайте в новости.