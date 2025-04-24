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Как не купить пересоленную сельдь — смотрите на хвост
Понять то, что рыба пересолена можно еще в магазине.
Магазинная селедка часто бывает пересоленной. Есть простые советы, которые помогут вам купить вкусную рыбу.
На что нужно обратить внимание во время покупки
Во-первых, выбирайте большую сельдь, ведь жирную рыбу практически невозможно пересолить.
Во-вторых, среди предлагаемого ассортимента постарайтесь выбирать рыб-самцов. Узнать его можно по широкому поджатому брюшку и горбатой спинке, тогда как спинка самок прямая и ровная, а брюшко объемное и свисающее.
В-третьих, осмотрите хвост. Деформация хвоста может свидетельствовать об избытке соли. У пересоленной сельди хвост часто бывает деформирован, искривлен в одну или другую сторону.
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