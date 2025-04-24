Після атаки на Київ у "Охматдиті" розповіли про стан постраждалих дітей

Медичний директор лікарні «Охматдит» Сергій Чернишук / © ТСН

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Після нічної атаки на Київ 24 квітня до лікарні «Охматдит» потрапили двоє дітей віком півтора та 14 років. Дитина підліткового віку госпіталізована до відділення інтенсивної терапії.

Про це в коментарі ТСН розповів медичний директор лікарні «Охматдит» Сергій Чернишук.

«До нас після останньої нічної атаки було доставлено два пацієнти каретами швидкої допомоги. Дитинка маленька — півтора року — була оглянута нашими фахівцями. На щастя, жодних серйозних пошкоджень не було, тому батьки відмовились від госпіталізації і були виписані», — розповів Чернишук.

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«А інша дитина 14 років отримала множинні травми — травми ноги найбільш серйозні, грудної клітини. Вона була повністю обстежена, надана перша медична допомога і госпіталізована у відділення інтенсивної терапії», — повідомив медичний директор «Охматдиту».

Він зазначив, що наразі стан цієї дитини стабільний і її життю нічого не загрожує.

Дата публікації 12:12, 24.04.25 Кількість переглядів 3 В «Охматдиті» розповіли про стан поранених дітей після атаки на Київ

Нагадаємо, за останніми даними, через російську атаку на Київ у ніч проти 24 квітня загинули восьмеро людей, по медичну допомогу звернулися 77 осіб. У столиці пошкоджено 12 будівель.