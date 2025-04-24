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Після атаки на Київ у "Охматдиті" розповіли про стан постраждалих дітей
Допомоги медиків через російську атаку на Київ потребували немовля та підліток.
Після нічної атаки на Київ 24 квітня до лікарні «Охматдит» потрапили двоє дітей віком півтора та 14 років. Дитина підліткового віку госпіталізована до відділення інтенсивної терапії.
Про це в коментарі ТСН розповів медичний директор лікарні «Охматдит» Сергій Чернишук.
«До нас після останньої нічної атаки було доставлено два пацієнти каретами швидкої допомоги. Дитинка маленька — півтора року — була оглянута нашими фахівцями. На щастя, жодних серйозних пошкоджень не було, тому батьки відмовились від госпіталізації і були виписані», — розповів Чернишук.
«А інша дитина 14 років отримала множинні травми — травми ноги найбільш серйозні, грудної клітини. Вона була повністю обстежена, надана перша медична допомога і госпіталізована у відділення інтенсивної терапії», — повідомив медичний директор «Охматдиту».
Він зазначив, що наразі стан цієї дитини стабільний і її життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, за останніми даними, через російську атаку на Київ у ніч проти 24 квітня загинули восьмеро людей, по медичну допомогу звернулися 77 осіб. У столиці пошкоджено 12 будівель.