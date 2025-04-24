Які хвороби можна визначити за станом нігтів

Зміни нігтів свідчать про проблеми зі здоров’ям / © Pixabay

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Людський організм так влаштований, що при найменшому збої в роботі він надсилає нам сигнали. Нігті також сигналізують про хвороби. Нігтьові пластини різко реагують на зміни, які відбуваються в нашому організмі, але варто враховувати і генетичні фактори.

Які хвороби можна виявити за станом нігтів

Білі нігті (лейконіхія) - поява білих плям або повне побіління нігтьової пластини може бути пов’язане з травмами, грибковими інфекціями, анемією, дефіцитом цинку або навіть деякими системними захворюваннями, такими як хвороби печінки, нирок або серця.

Жовті нігті - найчастішою причиною жовтих нігтів є грибкова інфекція. Однак це також може бути ознакою серйозніших станів, таких як захворювання легенів (синдром жовтих нігтів), лімфедема, або псоріаз. Жовті нігті також можуть бути пов’язані з проблемами щитоподібної залози або діабетом.

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Потовщення нігтів — до цього призводить недостатнє харчування та грибкові захворювання. Якщо ви хворієте на псоріаз, то він стане причиною потовщення.

Ямки і западини в нігтьовій пластині - причиною западини є запальний процес суглобів та інших захворювань, викликаних різного роду грибками. До появи ямок призводить і псоріаз.

Білі вертикальні лінії вздовж нігтьової пластини — опорно-руховий апарат, нирки і серце піддаються різним захворюванням. Характерними для цих недуг є білі лінії. Також такі лінії розвиваються при захворюваннях кровоносних судин і при авітамінозі.

Розшарування нігтів (оніхолізис) - відшарування нігтьової пластини від нігтьового ложа може бути спричинене травмами, грибковими інфекціями, псоріазом або гіпертиреозом.

Раніше ми писали, що можна та чого не можна робити зі здоровими нігтями. Більше про це читайте у новині.