Найкрасивіші пастельні кольори для нігтів на весну: добірка ідей

Пастельний манікюр. / © Instagram

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Цієї весни ніжні пастельні кольори для манікюру - у топі. Nails-майстри радять обирати квадратну або гостру мигдалеподібну форму, щоб зробити манікюр у таких відтінках ультрамодним.

Які пастельні кольори найкраще підійдуть на весну, читайте у матеріалі Vogue.

"Подивіться на підтон вашої шкіри. Бузковий, блакитний або аквамариновий кольори пасуватимуть рукам з холодним підтоном. "Теплій" шкірі личитимуть персикові, рожеві та маслянисто-жовті відтінки", - радить відома майстриня манікюру Мішель Класс.

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ФОТО

Класична рожева пастель. / © Instagram

Фісташкове морозиво. / © Instagram

Пудровий блакитний. / © Instagram

Цукрова вата. / © Instagram

М'ятний. / © Instagram

Лаванда. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що можна та чого не можна робити зі здоровими нігтями.