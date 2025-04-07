ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
1 хв

Найкрасивіші пастельні кольори для нігтів на весну: добірка ідей

Ніжні пастельні кольори для манікюру дуже популярні цієї весни.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пастельний манікюр.

Пастельний манікюр. / © Instagram

Цієї весни ніжні пастельні кольори для манікюру - у топі. Nails-майстри радять обирати квадратну або гостру мигдалеподібну форму, щоб зробити манікюр у таких відтінках ультрамодним.

Які пастельні кольори найкраще підійдуть на весну, читайте у матеріалі Vogue.

"Подивіться на підтон вашої шкіри. Бузковий, блакитний або аквамариновий кольори пасуватимуть рукам з холодним підтоном. "Теплій" шкірі личитимуть персикові, рожеві та маслянисто-жовті відтінки", - радить відома майстриня манікюру Мішель Класс.

ФОТО

Класична рожева пастель. / © Instagram

Класична рожева пастель. / © Instagram

Фісташкове морозиво. / © Instagram

Фісташкове морозиво. / © Instagram

Пудровий блакитний. / © Instagram

Пудровий блакитний. / © Instagram

Цукрова вата. / © Instagram

Цукрова вата. / © Instagram

М'ятний. / © Instagram

М'ятний. / © Instagram

Лаванда. / © Instagram

Лаванда. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що можна та чого не можна робити зі здоровими нігтями.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie