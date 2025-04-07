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Найкрасивіші пастельні кольори для нігтів на весну: добірка ідей
Ніжні пастельні кольори для манікюру дуже популярні цієї весни.
Цієї весни ніжні пастельні кольори для манікюру - у топі. Nails-майстри радять обирати квадратну або гостру мигдалеподібну форму, щоб зробити манікюр у таких відтінках ультрамодним.
Які пастельні кольори найкраще підійдуть на весну, читайте у матеріалі Vogue.
"Подивіться на підтон вашої шкіри. Бузковий, блакитний або аквамариновий кольори пасуватимуть рукам з холодним підтоном. "Теплій" шкірі личитимуть персикові, рожеві та маслянисто-жовті відтінки", - радить відома майстриня манікюру Мішель Класс.
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Нагадаємо, ми писали про те, що можна та чого не можна робити зі здоровими нігтями.