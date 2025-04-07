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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
188
Время на прочтение
1 мин

Самые красивые пастельные цвета для ногтей на весну: подборка идей

Нежные пастельные цвета для маникюра очень популярны этой весной.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Пастельный маникюр.

Пастельный маникюр. / © Instagram

Этой весной нежные пастельные цвета для маникюра – в топе. Nails-мастера советуют выбирать квадратную или острую миндалевидную форму, чтобы сделать маникюр в таких оттенках ультрамодным.

Какие пастельные цвета лучше всего подойдут весной, читайте в материале Vogue .

"Посмотрите на подтон вашей кожи. Сиреневый, голубой или аквамариновый цвета подойдут рукам с холодным подтоном. "Теплой" коже будут подходить персиковые, розовые и маслянисто-желтые оттенки", - советует известная мастерица маникюра Мишель Класс.

ФОТО

Классическая розовая пастель. / © Instagram

Классическая розовая пастель. / © Instagram

Фисташковое мороженое. / © Instagram

Фисташковое мороженое. / © Instagram

Пудровый голубой. / © Instagram

Пудровый голубой. / © Instagram

Сахарная вата. / © Instagram

Сахарная вата. / © Instagram

Мятный. / © Instagram

Мятный. / © Instagram

Лаванда. / © Instagram

Лаванда. / © Instagram

Напомним, мы писали о том, что можно и что нельзя делать со здоровыми ногтями.

Дата публикации
Количество просмотров
188
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