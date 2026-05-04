- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 337
- Час на прочитання
- 1 хв
Пориви вітру та дощі: які регіони України опиняться під ударом стихії 4 травня (мапа)
Поки Київ готується до по-справжньому літнього тепла до +25°, на сході України прогнозують дощі та шквальний вітер.
В Україні у понеділок, 4 травня, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині — північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.
Погода у Києві та області
У Києві та на Київщині 4 травня мінлива хмарність. Без опадів, зазначили в Укргідрометцентрі.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.
По області — вночі 3-8° тепла, вдень 20-25°.
Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується у травні.