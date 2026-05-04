ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
337
Час на прочитання
1 хв

Пориви вітру та дощі: які регіони України опиняться під ударом стихії 4 травня (мапа)

Поки Київ готується до по-справжньому літнього тепла до +25°, на сході України прогнозують дощі та шквальний вітер.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Травень

Травень / © pexels.com

В Україні у понеділок, 4 травня, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині — північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.

Мапа погоди на 4 травня / © Укргідрометцентр

Мапа погоди на 4 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві та на Київщині 4 травня мінлива хмарність. Без опадів, зазначили в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

По області — вночі 3-8° тепла, вдень 20-25°.

Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується у травні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
337
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie