Пориви вітру та дощі: які регіони України опиняться під ударом стихії 4 травня (мапа)

В Україні у понеділок, 4 травня, очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині — північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.

Мапа погоди на 4 травня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У Києві та на Київщині 4 травня мінлива хмарність. Без опадів, зазначили в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

По області — вночі 3-8° тепла, вдень 20-25°.

