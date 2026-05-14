Почему РФ бомбит Киев именно сейчас: полковник ВСУ раскрыл план Москвы и при чем здесь Трамп

Массированный обстрел столицы, который произошел 14 мая, был тщательно спланированной акцией Кремля, направленной на геополитическое давление. Россия использовала накопленный ракетный потенциал, чтобы продемонстрировать свои возможности именно в момент важного международного визита американского президента Дональда Трампа в Китай.

Такое мнение в эфире Эспрессо и Slawa.TV высказал полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Кащенко.

По словам военного, недавние призывы страны-агрессора к так называемому «перемирию» преследовали сугубо прагматичную и коварную цель. Оккупантам потребовалось время, чтобы прикрыть собственную уязвимость.

«Россия просила это „перемирие“, чтобы собрать за это время определенное количество средств ПВО вокруг Москвы, соответственно, были обнажены инфраструктурные и военные объекты. И чтобы минимизировать нанесение Украиной ударов по этим объектам, РФ предложила перемирие», — подчеркнул Кащенко.

Кроме перегруппировки защиты, враг пытался создать иллюзию миролюбия мирового сообщества, параллельно готовя смертоносный запас оружия.

«Враг за эти несколько дней, не используя дроны в больших количествах, накопил достаточный потенциал для массированной атаки», — отметил полковник ВСУ.

Почему атака на Киев произошла именно 14 мая

По убеждению Кащенко, дата атаки — 14 мая — была выбрана не случайно. Кремль рассчитал время удара так, чтобы он совпал с пребыванием президента США Дональда Трампа в Китае.

Полковник Кащенко уверен, что Россия специально запланировала атаку во время этого визита, демонстрируя свои возможности нажать на «болевые точки» Соединенных Штатов. Таким образом, массированный ракетный удар по Киеву стал очередным инструментом российского шантажа на международной арене.

«РФ использовала накопленный потенциал для того, чтобы осуществить массированную ракетную атаку на Киев», — подытожил эксперт.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия нанесла очередной массированный удар по Украине, применив 731 средство нападения: 56 ракет и 675 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 693 целей. Основной удар был направлен в Киев. По состоянию на утро атака продолжалась, были зафиксированы новые группы дронов.

Также, накануне, 13 мая, российская армия совершила массированную атаку дронами по Украине. В частности, в западных областях. Главными целями кафиров стали энергетическая инфраструктура и железная дорога — важные транспортные узлы в Ровенской и Волынской областях.

