Женщину во Львове лишили пенсии и оштрафовали: ее заставили вернуть все выплаты за 4 года

Галицкий районный суд города Львова вынес приговор местной жительнице, которая с помощью поддельной справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) незаконно оформила себе третью группу инвалидности. В течение почти четырех лет государство исправно выплачивало ей деньги, пока обман не разоблачили правоохранители.

Об этом говорится в приговоре суда.

Как женщина смогла получить пенсию

Согласно материалам судебного дела, сделка началась еще весной 2022 года. Обвиняемая, «имея корыстный мотив и желая обогатиться за государственный счет», обратилась в сервисный центр Пенсионного фонда в городе Турка на Львовщине.

Женщина подала заявление о назначении ей солидарной пенсии по инвалидности III группы из-за якобы «общего заболевания». К пакету документов она добавила «Справку к акту осмотра МСЭК» серии 12 ААВ №606604 от 23.02.2022, которая якобы была выдана Сиховской межрайонной МСЭК. Однако следствие выяснило: женщина точно знала, что никакого обследования в этой комиссии она не проходила, а сам документ является заведомо поддельным.

Несмотря на это, на основании фальшивки в мае 2022 года женщине выдали официальное удостоверение лица с инвалидностью.

Четыре года выплат и сумма убытков

Государственная система бесперебойно начисляла выплаты на карту «Приватбанка» обвиняемой в течение длительного времени — с 23 февраля 2022 года по 31 января 2026 года.

За этот период Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области успело выплатить псевдочеловеку с инвалидностью 136 297 гривен 25 копеек. Именно на такую сумму был нанесен имущественный ущерб государственному бюджету. Правоохранители квалифицировали эти действия по ч. 1 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем обмана).

Что женщина рассказала в суде о назначении пенсии

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину и отказалась от обжалования фактических обстоятельств дела, что позволило суду рассмотреть акт по упрощенной процедуре (ч. 3 ст. 349 УПК Украины). Женщина откровенно рассказала, почему решилась на это преступление.

«В то время у меня были финансовые проблемы и появилась возможность за небольшую сумму оформить себе инвалидность, поэтому я воспользовалась такой возможностью, чтобы получать дополнительные средства», — сказала она.

Женщина добавила, что в содеянном искренне раскаивается, осуждает свое поведение и попросила прощения у присутствующих. Также весомым аргументом в ее пользу стало то, что она полностью вернула государству все незаконно полученные 136 тысяч гривен.

Приговор суда

Суд признал совершенное правонарушение уголовным проступком. Учитывая трудоустроенность женщины, наличие постоянного жилья, отсутствие предыдущих судимостей и полное возмещение убытков, судья решил, что для исправления будет достаточно финансового наказания.

Суд постановил:

Признать женщину виновной в совершении уголовного проступка по ч. 1 ст. 190 УК Украины. Назначить ей наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен (3000 необлагаемых минимумов доходов граждан) в доход государства. Оригинал поддельного пенсионного удостоверения навсегда оставить при материалах уголовного производства.

Судебные расходы по этому делу отсутствовали, а меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденной решили не избирать.

