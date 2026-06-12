Как подбирать цвета в интерьере: правило 60–30–10 для идеального баланса

Правило трех цветов в интерьере / © pexels.com

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Чтобы избежать хаотического сочетания оттенков, дизайнеры часто используют простую, но эффективную формулу — правило 60–30–10. Эта система помогает создать сбалансированную цветовую гамму даже без профессиональных навыков в дизайне.

Что такое правило 60–30–10

Правило 60–30–10 — это принцип распределения цветов в пространстве, основанный на трех пропорциях:

60% — основной (доминантный) цвет;

30% — дополнительный цвет;

10% — акцентный цвет.

Эта формула позволяет добиться визуального баланса и избежать перегрузки интерьера.

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Как работает правило 60–30–10

60% — база интерьера

Это главный цвет, задающий тон всему пространству. Чаще всего его используют для:

стен;

полы;

большой мебели.

Обычно это нейтральные или спокойные оттенки: белый, бежевый, серый, пастельные тона.

30% — дополнительный цвет

Второй по значению цвет поддерживает основной и добавляет глубины интерьера. Его используют в:

диванах;

шторах;

коврах;

части мебели.

Он может быть насыщеннее, но не должен «перекрывать» базовый фон.

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10% — акценты

Акцентный цвет — это эмоция интерьера. Он используется дозированно для создания фокусных точек:

подушки;

декор;

картины;

вазы;

светильники.

Именно этот цвет придает характеру и завершенности дизайна.

Почему правило 60–30–10 работает

Этот подход основывается на визуальной гармонии: глаз человеческий лучше воспринимает пространство, когда цвета распределены пропорционально.

Преимущества правила:

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создает чувство баланса;

упрощает выбор цветовой гаммы;

помогает избежать перегрузки;

подходит для любого стиля интерьера.

Как применить правило в реальном интерьере

Чтобы использовать формулу правильно, следует начать с выбора базового цвета. Далее подбирается дополнительный усиливающий оттенок, и только после этого добавляются акценты.

Важно помнить: акцентный цвет должен быть самым ярким, но его не должно быть много.

Распространенные ошибки:

использование слишком многих акцентных цветов;

отсутствие четкой доминанты;

равномерное распределение всех цветов (без пропорций);

чрезмерно яркий основной фон.

Правило 60-30-10 — это простая формула, которая помогает создать стильный, гармоничный и продуманный интерьер без сложных дизайнерских знаний. Достаточно соблюдать баланс, чтобы даже обычная комната выглядела профессионально оформленной.

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FAQ

Что такое правило 60-30-10 в интерьере?

Это система распределения цветов в пространстве, где 60% занимает основной цвет, 30% — дополнительный, а 10% — акцентный.

Как правильно подобрать цвета по правилу 60–30–10?

Сначала выбирают базовый нейтральный цвет, затем дополнительный насыщеннейший оттенок и завершают композицию яркими акцентами для деталей.

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Обязательно ли соблюдать правила 60–30–10?

Нет, это не жесткое правило, а рекомендация. Его можно адаптировать или нарушать, если этого требует стиль интерьера или дизайнерская идея.

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