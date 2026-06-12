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Как подбирать цвета в интерьере: правило 60–30–10 для идеального баланса
Цвет играет ключевую роль в интерьере — именно он формирует настроение пространства, влияет на восприятие размера комнаты и создает визуальную гармонию.
Чтобы избежать хаотического сочетания оттенков, дизайнеры часто используют простую, но эффективную формулу — правило 60–30–10. Эта система помогает создать сбалансированную цветовую гамму даже без профессиональных навыков в дизайне.
Что такое правило 60–30–10
Правило 60–30–10 — это принцип распределения цветов в пространстве, основанный на трех пропорциях:
60% — основной (доминантный) цвет;
30% — дополнительный цвет;
10% — акцентный цвет.
Эта формула позволяет добиться визуального баланса и избежать перегрузки интерьера.
Как работает правило 60–30–10
60% — база интерьера
Это главный цвет, задающий тон всему пространству. Чаще всего его используют для:
стен;
полы;
большой мебели.
Обычно это нейтральные или спокойные оттенки: белый, бежевый, серый, пастельные тона.
30% — дополнительный цвет
Второй по значению цвет поддерживает основной и добавляет глубины интерьера. Его используют в:
диванах;
шторах;
коврах;
части мебели.
Он может быть насыщеннее, но не должен «перекрывать» базовый фон.
10% — акценты
Акцентный цвет — это эмоция интерьера. Он используется дозированно для создания фокусных точек:
подушки;
декор;
картины;
вазы;
светильники.
Именно этот цвет придает характеру и завершенности дизайна.
Почему правило 60–30–10 работает
Этот подход основывается на визуальной гармонии: глаз человеческий лучше воспринимает пространство, когда цвета распределены пропорционально.
Преимущества правила:
создает чувство баланса;
упрощает выбор цветовой гаммы;
помогает избежать перегрузки;
подходит для любого стиля интерьера.
Как применить правило в реальном интерьере
Чтобы использовать формулу правильно, следует начать с выбора базового цвета. Далее подбирается дополнительный усиливающий оттенок, и только после этого добавляются акценты.
Важно помнить: акцентный цвет должен быть самым ярким, но его не должно быть много.
Распространенные ошибки:
использование слишком многих акцентных цветов;
отсутствие четкой доминанты;
равномерное распределение всех цветов (без пропорций);
чрезмерно яркий основной фон.
Правило 60-30-10 — это простая формула, которая помогает создать стильный, гармоничный и продуманный интерьер без сложных дизайнерских знаний. Достаточно соблюдать баланс, чтобы даже обычная комната выглядела профессионально оформленной.
FAQ
Что такое правило 60-30-10 в интерьере?
Это система распределения цветов в пространстве, где 60% занимает основной цвет, 30% — дополнительный, а 10% — акцентный.
Как правильно подобрать цвета по правилу 60–30–10?
Сначала выбирают базовый нейтральный цвет, затем дополнительный насыщеннейший оттенок и завершают композицию яркими акцентами для деталей.
Обязательно ли соблюдать правила 60–30–10?
Нет, это не жесткое правило, а рекомендация. Его можно адаптировать или нарушать, если этого требует стиль интерьера или дизайнерская идея.