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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
42
Время на прочтение
2 мин

Как подбирать цвета в интерьере: правило 60–30–10 для идеального баланса

Цвет играет ключевую роль в интерьере — именно он формирует настроение пространства, влияет на восприятие размера комнаты и создает визуальную гармонию.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Правило трех цветов в интерьере

Правило трех цветов в интерьере / © pexels.com

Чтобы избежать хаотического сочетания оттенков, дизайнеры часто используют простую, но эффективную формулу — правило 60–30–10. Эта система помогает создать сбалансированную цветовую гамму даже без профессиональных навыков в дизайне.

Что такое правило 60–30–10

Правило 60–30–10 — это принцип распределения цветов в пространстве, основанный на трех пропорциях:

  • 60% — основной (доминантный) цвет;

  • 30% — дополнительный цвет;

  • 10% — акцентный цвет.

Эта формула позволяет добиться визуального баланса и избежать перегрузки интерьера.

Как работает правило 60–30–10

60% — база интерьера

Это главный цвет, задающий тон всему пространству. Чаще всего его используют для:

  • стен;

  • полы;

  • большой мебели.

Обычно это нейтральные или спокойные оттенки: белый, бежевый, серый, пастельные тона.

30% — дополнительный цвет

Второй по значению цвет поддерживает основной и добавляет глубины интерьера. Его используют в:

  • диванах;

  • шторах;

  • коврах;

  • части мебели.

Он может быть насыщеннее, но не должен «перекрывать» базовый фон.

10% — акценты

Акцентный цвет — это эмоция интерьера. Он используется дозированно для создания фокусных точек:

  • подушки;

  • декор;

  • картины;

  • вазы;

  • светильники.

Именно этот цвет придает характеру и завершенности дизайна.

Почему правило 60–30–10 работает

Этот подход основывается на визуальной гармонии: глаз человеческий лучше воспринимает пространство, когда цвета распределены пропорционально.

Преимущества правила:

  • создает чувство баланса;

  • упрощает выбор цветовой гаммы;

  • помогает избежать перегрузки;

  • подходит для любого стиля интерьера.

Как применить правило в реальном интерьере

Чтобы использовать формулу правильно, следует начать с выбора базового цвета. Далее подбирается дополнительный усиливающий оттенок, и только после этого добавляются акценты.

Важно помнить: акцентный цвет должен быть самым ярким, но его не должно быть много.

Распространенные ошибки:

  • использование слишком многих акцентных цветов;

  • отсутствие четкой доминанты;

  • равномерное распределение всех цветов (без пропорций);

  • чрезмерно яркий основной фон.

Правило 60-30-10 — это простая формула, которая помогает создать стильный, гармоничный и продуманный интерьер без сложных дизайнерских знаний. Достаточно соблюдать баланс, чтобы даже обычная комната выглядела профессионально оформленной.

FAQ

Что такое правило 60-30-10 в интерьере?

Это система распределения цветов в пространстве, где 60% занимает основной цвет, 30% — дополнительный, а 10% — акцентный.

Как правильно подобрать цвета по правилу 60–30–10?

Сначала выбирают базовый нейтральный цвет, затем дополнительный насыщеннейший оттенок и завершают композицию яркими акцентами для деталей.

Обязательно ли соблюдать правила 60–30–10?

Нет, это не жесткое правило, а рекомендация. Его можно адаптировать или нарушать, если этого требует стиль интерьера или дизайнерская идея.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
42
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