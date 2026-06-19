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РФ вдарила по житловому сектору обласного центру: сталися влучання БпЛА - перші деталі
У Сумах внаслідок російського удару пошкоджено житловий сектор.
У п’ятницю, 19 червня, Росія атакувала Суми. Дрони влучили у житлові будинки та інфраструктуру в обласному центрі.
Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
«Ворог цілить по обʼєктах міської інфраструктури та житловому сектору Сум. Пошкоджено вікна, дахи будівель, огорожі», — наголосив чиновник.
З його слів, зафіксовано влучання БпЛА типу «Італмас», «Молнія», FPV по складських приміщеннях, а аткож двох приватних будинках. За попередніми даними, минулося без потерпілих.
Атаки на Суми — останні новини
У ніч проти 18 червня окупанти вдарили безпілотниками по Сумах. Було атаковано приватний житловий сектор у Ковпаківському районі міста. На території одного з домогосподарств рятувальники виявили тіло 56-річного чоловіка.
Того ж дня російські війська завдали удару авіабомбами по околиці Сум. Сталося займання у складських приміщеннях, де зберігалися залишки сірковмісних речовин. Загрози для населення нема.