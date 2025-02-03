Зеленський показав українську зброю (фото)

Президент заявив про стратегічну перспективу України щороку незмінно розвивати цей потенціал.

Президент Володимир Зеленський опублікував фото озброєння українського виробництва. Зокрема – снарядів та дронів.

Відповідні зображення з’явилися у телеграм-каналі глави держави.

У своєму дописі Зеленський вказав, що українська зброя допомагає берегти життя військових і здобувати результати на полі бою.

"Наше оборонне виробництво – це і техніка, і снаряди – збільшує простір нашої безпеки та арсенал можливостей. І щороку незмінно додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", – йдеться у заяві президента.

Він також подякував усім, хто робить українську армію технологічною: виробникам, державному сектору, партнерам, які вкладаються в оборонне виробництво в Україні.

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

Зброя українського виробництва / Фото: Володимир Зеленський

До слова, нещодавно українські війська застосували БпЛА дальньої дії, здатний нести 250-кілограмову авіабомбу та долати до 2000 км з можливістю повернення.