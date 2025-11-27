- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 542
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 27 ноября: чего ожидать от солнечной активности
Космическая погода будет отмечена влиянием солнечного ветра.
В четверг, 27 ноября, Украину накрыла мощная магнитная буря. Она поднялась до красного уровня – К-индекс 6.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за двух корональных дыр, что увеличивает вероятность отдельных незначительных штормовых интервалов - STORM G1). Вероятность будет уменьшаться с уменьшением скорости ветра.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.