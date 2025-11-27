ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
542
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 27 ноября: чего ожидать от солнечной активности

Космическая погода будет отмечена влиянием солнечного ветра.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Магнитная буря.

В четверг, 27 ноября, Украину накрыла мощная магнитная буря. Она поднялась до красного уровня – К-индекс 6.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за двух корональных дыр, что увеличивает вероятность отдельных незначительных штормовых интервалов - STORM G1). Вероятность будет уменьшаться с уменьшением скорости ветра.

Магнитная буря 27 ноября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 27 ноября. Фото: meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

Дата публикации
Количество просмотров
542
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie