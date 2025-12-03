Астролог назвал женщин Зодиака, обладающих магнетическим взглядом

Гороскоп / © Credits

Но бывает — и история знает множество таких случаев, — что ей достаточно посмотреть на мужчину, и — он готов идти за ней хоть на край света.

Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые обладают магнетическим взглядом.

Рыбы

Женщин-Рыб, как представителей водной стихии, отличают глаза, которые можно назвать озерами, а еще лучше — омутами, в которые они могут буквально затянуть любого представителя противоположного пола, причем «утонуть» в них, как правило, очень легко, а вот выбраться на поверхность — крайне трудно, а иногда и невозможно.

Скорпион

Женщины-Скорпионы обладают взором, который можно назвать как магнетическим, так и магическим взором. В тот момент, когда они обращают его на попавшегося им под руку представителя противоположного пола, он готов — как под влиянием гипноза — сделать все, что угодно, совершенно не отдавая отчета своим поступкам.

Телец

Женщин-Тельцов отличает очень глубокий и чувственный взор, обещающий мужчине столько чувственных удовольствий, сколько он, грубо говоря, сможет «унести», точнее, вынести. Неудивительно, что представители противоположного пола чаще всего бывают не в состоянии противостоять взгляду их огромных и глубоких глаз.

