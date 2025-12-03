Рубио объяснил, что следует делать для процветания экономики Украины

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Теоретически, через 10 лет ВВП Украины может быть больше, чем в России. Это произойдет «если делать правильные вещи».

Об этом рассказал госсекретарь США Марк Рубио в интервью Fox News.

По его словам, речь идет о:

прекращение войны;

уверенность в том, что больше никогда не будет вторжения или нападения;

защита давнего и долгосрочного суверенитета и независимости Украины, чтобы она не стала марионеточным государством.

«Они (украинцы — ред.) действительно независимы и суверенны. И следует позволить их экономике не просто восстановиться, а преуспевать и превратить ее в историю процветания. Именно этого мы пытаемся добиться», — заключил Рубио.

Ранее в США сделали тревожное заявление о финансировании Украины.

«У некоторых людей есть идея, что наша политика должна состоять в том, чтобы бесконечно финансировать Украину, сколько бы ни шла война. Это нереалистично. Это не соотносится с действительностью. Да не будет. Мы давно об этом говорим», — подчеркнул американский чиновник.