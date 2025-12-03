- Дата публикации
Рубио объяснил, что следует делать для процветания экономики Украины
Рубио считает, что следует разрешить экономике Украины не просто восстановиться, а процветать.
Теоретически, через 10 лет ВВП Украины может быть больше, чем в России. Это произойдет «если делать правильные вещи».
Об этом рассказал госсекретарь США Марк Рубио в интервью Fox News.
По его словам, речь идет о:
прекращение войны;
уверенность в том, что больше никогда не будет вторжения или нападения;
защита давнего и долгосрочного суверенитета и независимости Украины, чтобы она не стала марионеточным государством.
«Они (украинцы — ред.) действительно независимы и суверенны. И следует позволить их экономике не просто восстановиться, а преуспевать и превратить ее в историю процветания. Именно этого мы пытаемся добиться», — заключил Рубио.
Ранее в США сделали тревожное заявление о финансировании Украины.
«У некоторых людей есть идея, что наша политика должна состоять в том, чтобы бесконечно финансировать Украину, сколько бы ни шла война. Это нереалистично. Это не соотносится с действительностью. Да не будет. Мы давно об этом говорим», — подчеркнул американский чиновник.