Укрaїнa
417
1 хв

Україну охоплять похолодання і нічні морози: прогноз погоди на 6-7 грудня

Найближчими вихідними, за прогнозом синоптиків, у країні зміняться погодні умови.

Анастасія Павленко
Синоптики прогнозують зміну погоди

Синоптики прогнозують зміну погоди / © Pixabay

В Україні вихідними очікується суха погода у всіх регіонах. Уночі у деяких областях — заморозки.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Погода 6 грудня

Температура вночі очікується від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому заході країни, узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла. Вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 6-11°.

В Києві 6 грудня без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Погода 7 грудня

У неділю в Україні температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. На півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Раніше синоптики повідомили, якою буде зима в Україні. Чи очікувати погодних сюрпризів — читайте у новині.

