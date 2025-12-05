- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 417
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну охоплять похолодання і нічні морози: прогноз погоди на 6-7 грудня
Найближчими вихідними, за прогнозом синоптиків, у країні зміняться погодні умови.
В Україні вихідними очікується суха погода у всіх регіонах. Уночі у деяких областях — заморозки.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Погода 6 грудня
Температура вночі очікується від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому заході країни, узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла. Вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 6-11°.
В Києві 6 грудня без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.
Погода 7 грудня
У неділю в Україні температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. На півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.
В Києві без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
