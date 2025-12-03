ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
94
1 хв

Якою буде погода в Україні на цьому тижні та чи чекати на похолодання: прогноз

Антициклон збериже суху погоду в більшості областей України.

Наталія Магдик
Зима

Зима / © Pixabay

В Україні під впливом антициклону погода 4 грудня буде переважно суха. Температура вдень коливатиметься +4…+8°С, на півдні до +12°С. Опадів істотних не передбачається.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Прогностичні карти показують, що 4 грудня активні атмосферні процеси очікуються переважно над Середземномор’ям, Атлантикою та сусідніми регіонами, де прогнозуються дощі, а у гірських районах можливий сніг.

Україна знаходиться під впливом потужного антициклону на сході, тому у більшості областей істотних опадів не буде, хіба що місцями з’являться невеликі локальні дощі.

Температура повітря протягом дня залишиться майже без змін: у більшості регіонів +4…+8°С, на півдні до +12°С. Вітер південно-східний, помірний, часом поривчастий.

У Києві опадів не очікується, вдень +5…+7°С.

Найближчими днями серйозні опади малоймовірні. 5-6 грудня прогнозується невелике похолодання, а з 9 грудня температура знову підвищиться. Опади повернуться орієнтовно 9-10 грудня, переважно у вигляді дощу.

Поки що погода зберігає антициклональний характер: без істотних опадів і з невеликими коливаннями температури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 3 грудня очікуються небезпечні метеорологічні явища, через що оголошено перший рівень небезпеки.

