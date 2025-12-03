- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Какой будет погода в Украине на этой неделе и ждать ли похолодания: прогноз
Антициклон соберет сухую погоду в большинстве областей Украины.
В Украине под влиянием антициклона погода 4 декабря будет преимущественно сухая. Температура днем будет колебаться +4…+8°С, на юге до +12°С. Осадков существенных не предвидится.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Прогностические карты показывают, что 4 декабря активные атмосферные процессы ожидаются преимущественно над Средиземноморьем, Атлантикой и соседними регионами, где прогнозируются дожди, а в горных районах возможен снег.
Украина находится под влиянием мощного антициклона на востоке, поэтому в большинстве областей существенных осадков не будет, разве что местами появятся небольшие локальные дожди.
Температура воздуха в течение дня останется почти без изменений: в большинстве регионов +4…+8°С, на юге до +12°С. Ветер юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
В Киеве осадков не ожидается, днем +5…+7°С.
В ближайшие дни серьезные осадки маловероятны. 5-6 декабря прогнозируется небольшое похолодание, а с 9 декабря температура снова повысится. Осадки вернутся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя.
Пока что погода сохраняет антициклональный характер: без существенных осадков и с небольшими колебаниями температуры.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине 3 декабря ожидаются опасные метеорологические явления, из-за чего объявлен первый уровень опасности.