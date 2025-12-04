ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Час на прочитання
1 хв

В Україну йде коротке похолодання: скільки протримається мороз і коли чекати потепління

В Україну йде короткочасне похолодання. Синоптикиня прогнозує дощі вже з 9 грудня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Погода

Погода / © iStock

В Україну 5-6 грудня прийде невелике похолодання. Однак, така погода триватиме недовго. Вже з 9 грудня в країні знову очікується потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, істотних опадів найближчими днями не передбачається, оскільки погода матиме антициклональний характер. Українці спостерігатимуть лише невеликі температурні коливання.

Зміни в погоді очікуються лише ближче до кінця наступного тижня. Опади з’являться орієнтовно 9-10 грудня, переважно у вигляді дощу. А потепління розпочнеться з 9 грудня.

Нагадаємо, в Україні під впливом антициклону погода 4 грудня буде переважно суха. Температура вдень коливатиметься в межах +4…+8°С, на півдні до +12°С. Опадів істотних не передбачається.

Раніше ми писали про те, що в Україні 3 грудня очікуються небезпечні метеорологічні явища, через що оголошено перший рівень небезпеки.

Дата публікації
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie