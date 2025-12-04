В Україну йде коротке похолодання: скільки протримається мороз і коли чекати потепління

Погода / © iStock

В Україну 5-6 грудня прийде невелике похолодання. Однак, така погода триватиме недовго. Вже з 9 грудня в країні знову очікується потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, істотних опадів найближчими днями не передбачається, оскільки погода матиме антициклональний характер. Українці спостерігатимуть лише невеликі температурні коливання.

Зміни в погоді очікуються лише ближче до кінця наступного тижня. Опади з’являться орієнтовно 9-10 грудня, переважно у вигляді дощу. А потепління розпочнеться з 9 грудня.

Нагадаємо, в Україні під впливом антициклону погода 4 грудня буде переважно суха. Температура вдень коливатиметься в межах +4…+8°С, на півдні до +12°С. Опадів істотних не передбачається.

Раніше ми писали про те, що в Україні 3 грудня очікуються небезпечні метеорологічні явища, через що оголошено перший рівень небезпеки.