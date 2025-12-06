У Польщі оголошували повітряну тривогу під час атаки по Україні

Повітряна тривога. / © pixabay.com

У суботу, 6 грудня, у Польщі, в місті Любарт, що в Люблінському воєводстві, оголошували повітряну тривогу під час атаки по Україні. Було попередження про наближення потенційної загрози з повітря.

Про це повідомив мер Кшиштоф Пасьнік, пише RMF24.

З його слів, сигнали тривоги були активовані після отримання інформації від Районного центру управління кризовими ситуаціями. Їх активували «через поточну ситуацію в Україні».

Перевірка тривала майже півтори години. Після того, як були проведені перевірки, у яких брали участь також служби в Любліні – загроза не підтвердилася. Тривога була скасована.

Зазначається, що обставини інциденту розслідуються, зокрема, чи могла бути поширена дезінформація.

Рішення про активування сирен не було ухвалене губернатором Люблінського воєводства, який підтвердив, що його служби не видавали відповідного наказу. Районний кризовий центр отримав попередження про можливу загрозу з іншого району.

Нагадаємо, сусідня Польща відреагувала на нічну масовану атаку на Україну. Країна піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони. Дії мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору.

