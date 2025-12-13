Дружина Фагота відмовилася від материнства і чесно пояснила причину: "Вдавала, що з цим борюся"

Фагот та Ольга Навроцька / © instagram.com/fahot

Українська письменниця та сценаристка Ольга Навроцька вперше відверто висловилася про своє ставлення до материнства.

51-річна дружина музиканта Фагота зізналася, що не планує ставати матір’ю. Вона пояснила, що не готова брати на себе відповідальність за нове життя в нинішньому світі. За словами письменниці, її позиція сформувалася не спонтанно, а з роками лише зміцнилася — особливо на тлі війни та глобальної нестабільності.

«Укріпилося відчуття, що в такі часи це настільки складно. Моє відчуття, що це життя настільки болюче і складне при всьому його кайфі. Миті щастя, звісно, прекрасні. Але життя дуже жорстоке. Не думаю, що хочу комусь це побажати — свідомо народити дитину і сказати: ‘От, живи в цьому прекрасному світі’», — пояснила Навроцька в інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Ольга Навроцька

Вона додала, що якби була впевненість у безпечному майбутньому та завершенні війни, розв’язаної країною-агресором Росією проти України, то, можливо, замислилася б над материнством. Проте наразі, за її словами, вона не може взяти на себе таку відповідальність.

«От не можу — і все. Завжди вдавала, що я з цим борюся, але підсвідомо я завжди була childfree (бажання не мати дітей — прим. ред.). Я ніколи не мріяла про дітей. Є жінки, які мріють про материнство — і для мене це надлюди. Жінка, яка народила й виростила дитину, — для мене богиня», — наголосила письменниця.

Навроцька також підкреслила, що ніколи не вважала відсутність дітей недоліком чи внутрішньою порожнечею. Навпаки — свою реалізацію вона бачить у творчості, яку й називає своїми «дітьми».

«Мої діти — це моя творчість», — лаконічно підсумувала вона.

Водночас відомо, що Фагот виховує сина Микиту. З його матір’ю артист розлучився ще під час вагітності хлопчиком. І все тому, що у той період відчув шалений потяг до Ольги Навроцької. Однак, після понад 10-річного роману співака вже заскочили з іншою дівчиною наприкінці цього листопада. Тим самим зірка спровокував чутки про негаразди у стосунках з письменницею.

