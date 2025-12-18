ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Королева Матильда в золотій сукні і в компанії дочок відвідала різдвяний концерт

Бельгійська королівська родина була присутня на щорічному різдвяному концерті у Королівському палаці у Брюсселі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Елеонора, королева Матильда, король Філіп та принцеса Єлизавета

Принцеса Елеонора, королева Матильда, король Філіп та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса Єлизавета разом зі своїми батьками, королем Філіпом та королевою Матильдою, а також молодшою сестрою, принцесою Елеонорою, відвідали щорічний різдвяний концерт.

24-річна спадкоємиця престолу мала приголомшливий вигляд в темно-синій міді сукні від Rebecca Vallance з візерунком у вигляді зірок на талії та об’ємними рукавами. Вона взяла з собою невеликий клатч і доповнила образ сережками-висячками у вигляді зірок. Волосся дівчини було розпущене, вона зробила виразний макіяж і одягла браслет на зап’ястя.

Король і королева Бельгії з дочками / © Getty Images

Король і королева Бельгії з дочками / © Getty Images

Принцеса Елеонора була одягнена в красиву блискучу сукню і тримала в руках клатч, а взула туфлі-човники на підборах. Королева Матильда теж мала чудовий вигляд в золотій сукні, розшитій паєтками і з аплікацією на спідниці, туфлях-човниках до тону і з клатчем в руках. Вона зробила своє фірмове укладання і одягла сережки з діамантами. А глава сімейства — король Філіп — мав елегантний вигляд у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з краваткою.

Сини королівського подружжя не приєдналися до сім’ї на заході. Ймовірно, і Габріель, і Еммануель старанно навчаються: перший — у Королівській військовій академії Бельгії, а другий вивчає міжнародний менеджмент та маркетинг у Левенському університеті в Лімбурзі, Нідерландах.

Принцеса Елеонора, королева Матильда, король Філіп та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса Елеонора, королева Матильда, король Філіп та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно бельгійська королівська родина показала своє різдвяне фото, яке було презентовано вельми незвичайним способом.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie