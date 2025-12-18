Королева Матильда в золотій сукні і в компанії дочок відвідала різдвяний концерт

Принцеса Елеонора, королева Матильда, король Філіп та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса Єлизавета разом зі своїми батьками, королем Філіпом та королевою Матильдою, а також молодшою сестрою, принцесою Елеонорою, відвідали щорічний різдвяний концерт.

24-річна спадкоємиця престолу мала приголомшливий вигляд в темно-синій міді сукні від Rebecca Vallance з візерунком у вигляді зірок на талії та об’ємними рукавами. Вона взяла з собою невеликий клатч і доповнила образ сережками-висячками у вигляді зірок. Волосся дівчини було розпущене, вона зробила виразний макіяж і одягла браслет на зап’ястя.

Принцеса Елеонора була одягнена в красиву блискучу сукню і тримала в руках клатч, а взула туфлі-човники на підборах. Королева Матильда теж мала чудовий вигляд в золотій сукні, розшитій паєтками і з аплікацією на спідниці, туфлях-човниках до тону і з клатчем в руках. Вона зробила своє фірмове укладання і одягла сережки з діамантами. А глава сімейства — король Філіп — мав елегантний вигляд у чорному класичному костюмі, білій сорочці та з краваткою.

Сини королівського подружжя не приєдналися до сім’ї на заході. Ймовірно, і Габріель, і Еммануель старанно навчаються: перший — у Королівській військовій академії Бельгії, а другий вивчає міжнародний менеджмент та маркетинг у Левенському університеті в Лімбурзі, Нідерландах.

Нагадаємо, нещодавно бельгійська королівська родина показала своє різдвяне фото, яке було презентовано вельми незвичайним способом.