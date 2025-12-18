Не пряме влучання: експерт розкрив несподівану деталь атаки на підводний човен РФ

Підводний човен / © Associated Press

Під час спецоперації Служби безпеки України безпосереднього влучання в російський підводний човен проєкту 636.3 “Варшав’янка” у порту Новоросійська, ймовірно, не було.

Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Радіо NV.

За словами Жирохова, вибух стався поруч із субмариною, а не безпосередньо в корпус човна. Водночас потужність ураження була достатньою, щоб завдати серйозних пошкоджень.

“Для мене очевидно, що ураження було поряд — не пряме влучання в сам підводний човен”, — зазначив експерт.

Ключовим елементом операції, за його оцінкою, став засіб ураження. Йдеться не про надводні морські дрони типу Sea Baby, а про підводний безпілотник. Жирохов припускає, що це могла бути “Марічка” або інший підводний дрон, керований за допомогою супутникового інтернету.

“Точності таких апаратів поки недостатньо для прямого ураження субмарини. Однак вибух стався в районі огороджень, і його сила була такою, що пошкодила сам підводний човен. Ураження мали вторинний характер, але наслідки — критичні”, — пояснив він.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами провела унікальну операцію в порту Новоросійська.

У результаті атаки російська субмарина класу “Варшав’янка” вартістю близько 400 млн доларів зазнала критичних пошкоджень і втратила можливість запуску крилатих ракет “Калібр”.