Ураження російського підводного човна: Плетенчук розповів деталі операції у Новоросійську

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук / © скриншот з відео

Операція Сил оборони з ураження російського підводного човна в порту Новоросійська була досить складною і комплексною. Це вже друга ворожа субмарина, яку знищила Україна.

Про це в повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.

«Це вже другий човен, тобто вони такий антирекорд вже встановили. Ну і відповідно залишається ще два таких підводні човни і один підводний човен, який не є носієм крилатих ракет. Загалом їх було в Чорному морі у росіян колись шість одиниць», — сказав Плетенчук.

Він нагадав, що перший підводний човен «Ростов-на-Дону», Україна уразила ще у 2024 році. І це був перший підводний човен, який будь-яка країна в бою втратила після Другої світової війни.

Як додав Плетенчук, операція з ураження російського підводного човна класу 636.3 «Варшавянка» була складною, тому що база в Новоросійську захищена, і останім часом Росія в Чорному морі не тримає свої кораблі та човни саме через небезпеку їх ураження.

«Тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід — це комплексна і доволі складна справа», — сказав Плетенчук.

Також, як зауважив він, під час міжсезоння навігація для кораблів такого класу ускладнена, зокрема, в період від середини осені до середини весни з цієї бази виходити доволі складно.

«Вони вимушені там перебувати і в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки. Тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб не отримати ураження. А тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували», — сказав Плетенчук.

Нагадаємо, у порту «Новоросійськ» РФ підводні дрони Sub Sea Baby СБУ вперше в історії підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО — Kilo). У результаті вибуху субмарина отримала критичні пошкодження і фактично виведена з ладу.