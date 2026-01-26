ТСН у соціальних мережах

З Покровського напрямку надходять тривожні новини: у DeepState розкрили деталі

Окупанти, за даними аналітиків, просунулися на Покровському напрямку.

Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Минулої доби, 25 січня, в Донецькій області, на Покровському напрямку росіяни просунулися у селі Шахове.

Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.

«Цей населений пункт розташований в районі вже ліквідованого вклинення російських військ поблизу Добропілля, де росіяни не припиняють спроб знову прорвати оборону ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні також поінформував про бої поблизу Шахового.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Сили оборони контролюють північну частину Покровська і зупиняють росіян у Мирнограді.

В Угрупованні об’єднаних сил заявили, що за попередню добу окупанти безрезультатно намагалися прорвати українську оборону у Вовчанську та в бік Графського і Вільчі.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку росіяни сконцентрували близько 100 тисяч осіб особового складу. Посилена й технологічна складова. Противник перекинув спеціалізовані підрозділи безпілотних систем.

Утім, ЗСУ, попри значну чисельну перевагу ворога, продовжують ефективно стримувати навалу.

