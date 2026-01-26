- Дата публікації
З Покровського напрямку надходять тривожні новини: у DeepState розкрили деталі
Окупанти, за даними аналітиків, просунулися на Покровському напрямку.
Минулої доби, 25 січня, в Донецькій області, на Покровському напрямку росіяни просунулися у селі Шахове.
Про це повідомив український інформаційний ресурс DeepState.
«Цей населений пункт розташований в районі вже ліквідованого вклинення російських військ поблизу Добропілля, де росіяни не припиняють спроб знову прорвати оборону ЗСУ», — йдеться у повідомленні.
Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні також поінформував про бої поблизу Шахового.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Сили оборони контролюють північну частину Покровська і зупиняють росіян у Мирнограді.
В Угрупованні об’єднаних сил заявили, що за попередню добу окупанти безрезультатно намагалися прорвати українську оборону у Вовчанську та в бік Графського і Вільчі.
Також повідомлялося, що на Покровському напрямку росіяни сконцентрували близько 100 тисяч осіб особового складу. Посилена й технологічна складова. Противник перекинув спеціалізовані підрозділи безпілотних систем.
Утім, ЗСУ, попри значну чисельну перевагу ворога, продовжують ефективно стримувати навалу.