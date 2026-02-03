З ніг до голови в луку від Chloе: Міранда Керр під прицілом папараці в Нью-Йорку

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда продемонструвала свою неймовірну фігуру в ансамблі, повністю створеному брендом Chloе, який включав укорочений жакет у тонку смужку вартістю 5130 доларів та штани з високою талією за 2450 доларів.

Під дизайнерський костюм модель одягла укорочений топ ніжно-рожевого кольору вартістю 1830 доларів і тримала в руках чорну шкіряну сумку за 3340 доларів — також від Chloе.

Міранда Керр / © Getty Images

Образ Керр доповнила сонцезахисними окулярами в товстій оправі від цього ж бренду та шкіряними туфлями на платформі та підборах, прикрашеними стразами за 2660 доларів також від Chloе.

Дефілювала Міранда Керр у довгій шубі трохи засніженим тротуаром.

А нещодавно модель публікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позує у чорній оксамитовій мінісукні з довгими рукавами.