ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

З ніг до голови в луку від Chloе: Міранда Керр під прицілом папараці в Нью-Йорку

42-річна топмодель і колишня “ангел” Victoria's Secret Міранда Керр потрапила під приціл фотографів на вулицях Нью-Йорка.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Міранда Керр

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда продемонструвала свою неймовірну фігуру в ансамблі, повністю створеному брендом Chloе, який включав укорочений жакет у тонку смужку вартістю 5130 доларів та штани з високою талією за 2450 доларів.

Під дизайнерський костюм модель одягла укорочений топ ніжно-рожевого кольору вартістю 1830 доларів і тримала в руках чорну шкіряну сумку за 3340 доларів — також від Chloе.

Міранда Керр / © Getty Images

Міранда Керр / © Getty Images

Образ Керр доповнила сонцезахисними окулярами в товстій оправі від цього ж бренду та шкіряними туфлями на платформі та підборах, прикрашеними стразами за 2660 доларів також від Chloе.

Дефілювала Міранда Керр у довгій шубі трохи засніженим тротуаром.

А нещодавно модель публікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позує у чорній оксамитовій мінісукні з довгими рукавами.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie