- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 128
- Час на прочитання
- 1 хв
З ніг до голови в луку від Chloе: Міранда Керр під прицілом папараці в Нью-Йорку
42-річна топмодель і колишня “ангел” Victoria's Secret Міранда Керр потрапила під приціл фотографів на вулицях Нью-Йорка.
Міранда продемонструвала свою неймовірну фігуру в ансамблі, повністю створеному брендом Chloе, який включав укорочений жакет у тонку смужку вартістю 5130 доларів та штани з високою талією за 2450 доларів.
Під дизайнерський костюм модель одягла укорочений топ ніжно-рожевого кольору вартістю 1830 доларів і тримала в руках чорну шкіряну сумку за 3340 доларів — також від Chloе.
Образ Керр доповнила сонцезахисними окулярами в товстій оправі від цього ж бренду та шкіряними туфлями на платформі та підборах, прикрашеними стразами за 2660 доларів також від Chloе.
Дефілювала Міранда Керр у довгій шубі трохи засніженим тротуаром.
А нещодавно модель публікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позує у чорній оксамитовій мінісукні з довгими рукавами.