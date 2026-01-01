Як попередник "Орешніка" програв битву американскій ракеті: аналіз

Американська балістична ракета середньої дальності Pershing II / © Associated Press

Сучасна російська ракета «Орешнік» базується на радянських розробках 80-х років, які свого часу програли конкуренцію США. Аналітик Олексій Їжак пояснив, чому гігантська потужність СРСР виявилася безсилою проти американської точності.

Про це повідомляє Defense Express.

Технічним і світоглядним прообразом балістичної ракети середньої дальності «Орешнік», у тлумаченні російської влади, вважають радянську РСД-10 «Піонер». Саме вона у 1980-х роках програла стратегічне суперництво американській Pershing II, хоча за формальними характеристиками видавалася значно потужнішою: мала більшу дальність, істотно важчу бойову частину та вищу сумарну потужність заряду.

Попри це, радянське керівництво було змушене визнати щонайменше паритет у бойових можливостях двох ракет, які суттєво різнилися за енергетикою. Це призвело до згоди на так званий «нульовий варіант» — повну ліквідацію ракет середньої дальності, що згодом стало одним із кроків до краху СРСР.

Причини такого результату пояснив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

РСД-10 «Піонер» мала стартову масу близько 37 т: приблизно 26,6 т припадало на перший ступінь, 8,5 т — на другий, решта — на головну частину. Дальність ураження становила від 600 до 5000 км, а точність — 550 м кругового ймовірного відхилення, з максимальним відхиленням до 1,3 км. У моноблочному варіанті потужність ядерної боєголовки сягала 1 мегатонни, у триблочному — по 150 кілотонн на кожен блок. Загальна маса головної частини перевищувала 1,5 т.

Натомість Pershing II була значно компактнішою: стартова маса — 7,49 т, що менше навіть за масу другого ступеня «Піонера». Максимальна дальність становила 1770 км, а кругове ймовірне відхилення — лише 30 м, з граничним відхиленням близько 70 м. Потужність єдиної ядерної боєголовки сягала 80 кілотонн, а її маса — близько 270 кг.

Однак саме ця менша ракета виявилася ефективнішою з погляду бойового ураження. Ключову роль зіграла фізика вибуху: для знищення цілей на поверхні вирішальне значення має не стільки потужність заряду, скільки точність підриву та близькість до об’єкта.

Оцінку такої здатності часто проводять за показником, відомим як стокгольмський коефіцієнт, який активно використовував SIPRI для порівняння ядерних арсеналів. Він розраховується як потужність вибуху в степені 3/2, поділена на квадрат кругового ймовірного відхилення — тобто відображає залежність тиску ударної хвилі від потужності та дистанції.

За цими підрахунками, показник руйнівної здатності РСД-10 «Піонер» становив близько 0,13 умовних одиниць, тоді як у Pershing II — 0,79. Це означає, що американська ракета мала щонайменше у п’ять разів вищу ймовірність знищення добре захищених об’єктів, зокрема командних бункерів політичного керівництва, ніж її значно масивніший радянський конкурент.

Нагадаємо, аналіз уламків ракети «Орешнік», якою Росія атакувала Дніпро 2024 року, виявив деталі 2017 року виробництва, що спростовує заяви президента Володимира Путіна про «новітню розробку». Експерти ідентифікували зброю як стару модель РС-26 «Рубіж», виробництво якої планували ще сім років тому, а розробку почали на початку 2010-х.

До слова, напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія могла «без проблем» вдарити ракетою «Орешнік» по резиденції президента України Володимира Зеленського, проте Путін нібито категорично відкинув пропозиції прихильників жорсткішого сценарію щодо атаки на центри ухвалення рішень.