Сполученим Штатам вигідніше інвестувати в спільне виробництво українського озброєння, ніж передавати Україні ракети Tomahawk.

Таку думку висловив директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Андрій Грубінко в коментарі телеканалу «Київ24».

Він наголосив, що американські ракети не є суперзброєю, яка здатна за один день завершити російсько-українську війну.

До того ж в США зрозуміли, що Україна здатна продукувати далекобійну зброю, удари якою по території Росії не створюватимуть політичних ризиків для Вашингтона.

«Якщо по Москві прилетить американська ракета — це прямий конфлікт. А якщо прилетить "довгий Нептун", зроблений за гроші США — це вже зовсім інша історія», — заявив Андрій Грубінко.

За словами експерта, головний акцент у гарантіях безпеки від США зараз зміщується саме на спільне виробництво зброї для України.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість розміщення військ США на лінії розмежування. За його словами, Україна зацікавлена у такому кроці, оскільки це стало б потужним елементом гарантій безпеки.