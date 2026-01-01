Український ексміністр стане батьком вчетверте: фото

Світлана Бевза та Володимир Омелян / © із соцмереж

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян і відома дизайнерка Світлана Бевза поділилися радісною новиною в перший день нового року. У подружжя у 2026 народиться третя спільна дитина.

1-го січня 43-річна Світлана опублікувала в Instagram фото з родиною, на яких продемонструвала круглий животик у червоній сукні, позуючи біля ялинки.

Бевза та Омелян знову стануть батьками

Для 46-річного Володимира Омеляна дитина стане вже четвертою, адже від першого шлюбу в нього є син Северин, який уже сам будує свою родину, адже нещодавно одружився у Відні.

«У 2026 ось так», — лаконічно написала Світлана.

Світлана Бевза вагітна / © із соцмереж

А в коментарях пару активно почали вітати друзі, колеги та прихильники.

Світлана Бевза вагітна / © із соцмереж

«Батьки знову молоді. Дякую Тобі за все», — звернувся до дружини Володимир Омелян.

Діти Володимира Омеляна

У шлюбі зі Світланою Бевзою в колишнього міністра України народилося двоє дітей — син Марк у 2014 і дочка Анна у 2018. Двоє спадкоємців пари зʼявилося на світ у США.

Бевза та Омелян з дітьми / © із соцмереж

Наразі дизайнерка з дітьми живе у Великій Британії, тому, ймовірно, третя дитина народиться також там.

Як відомо, Омелян на початку повномасштабного вторгнення долучився добровольцем до лав ЗСУ. Навесні минулого року він повідомив, що після поранення через стан здоров’я був звільнений з військової служби.

Зазначимо, старший син ексміністра інфраструктури України від попереднього шлюбуСеверин Омелян одружився в жовтні 20225 року в Австрії. Церемонія пройшла у Відні, де наречений живе останні роки.

