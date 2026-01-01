- Дата публікації
Ціни на бензин та дизель з 1 січня: як зміняться акцизи та вартість на АЗС
З 1 січня в Україні зростають акцизи на пальне. Якою буде ціна на бензин, дизель та газ у січні 2026 року.
Початок 2026 року готує українським водіям нові виклики на заправках. З 1 січня стартує черговий етап підвищення акцизів, що автоматично додає вартості кожному літру пального.
Нові ставки акцизу: математика здорожчання
Згідно з чинним законодавством, з 1 січня податкове навантаження на пальне зросте. Експерт Геннадій Рябцев нагадує, як зміняться цифри за кожні 1000 літрів:
Бензин: акциз зросте на 29 євро (до 300,8 євро);
Дизель: акциз зросте на 38 євро (до 253,8 євро);
Автогаз: акциз зросте на 25 євро (до 198 євро).
За «сухою» арифметикою, це мало б підняти ціни на АЗС у середньому на 1,5–2,5 грн/л. Однак реальність може бути м’якшою.
Нафтовий фактор: надія на стабільність
Головним стримуючим фактором для бензину та дизелю є світова кон’юнктура. Наприкінці грудня нафта торгується на рівні 60 доларів за барель, що на 4 долари дешевше, ніж у листопаді.
«Зниження закупівельної ціни на нафтопродукти в Європі може компенсувати зростання податків в Україні. Тому середні ціни на бензин і дизель у січні можуть зрости лише в межах 1 грн/л, або взагалі залишитися на поточному рівні», — прогнозує Рябцев.
Найскладніша ситуація з автогазом. Для нього немає факторів, які могли б стримати ріст ціни, тому власникам авто з ГБО варто готуватися до подорожчання вже з перших днів січня.
Генераторний попит та «зимові» витрати
Додатковим фактором тиску на ринок є використання генераторів. Потреба у пальному для енергонезалежності бізнесу та приватних домогосподарств створює стабільний попит, що не дозволяє цінам на АЗС падати навіть при дешевій нафті.