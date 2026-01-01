ТСН у соціальних мережах

Ціни на бензин та дизель з 1 січня: як зміняться акцизи та вартість на АЗС

З 1 січня в Україні зростають акцизи на пальне. Якою буде ціна на бензин, дизель та газ у січні 2026 року.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Пальне

Експерт пояснив, які будуть ціни на пальне / © Pixabay

Початок 2026 року готує українським водіям нові виклики на заправках. З 1 січня стартує черговий етап підвищення акцизів, що автоматично додає вартості кожному літру пального.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Нові ставки акцизу: математика здорожчання

Згідно з чинним законодавством, з 1 січня податкове навантаження на пальне зросте. Експерт Геннадій Рябцев нагадує, як зміняться цифри за кожні 1000 літрів:

  • Бензин: акциз зросте на 29 євро (до 300,8 євро);

  • Дизель: акциз зросте на 38 євро (до 253,8 євро);

  • Автогаз: акциз зросте на 25 євро (до 198 євро).

За «сухою» арифметикою, це мало б підняти ціни на АЗС у середньому на 1,5–2,5 грн/л. Однак реальність може бути м’якшою.

Нафтовий фактор: надія на стабільність

Головним стримуючим фактором для бензину та дизелю є світова кон’юнктура. Наприкінці грудня нафта торгується на рівні 60 доларів за барель, що на 4 долари дешевше, ніж у листопаді.

«Зниження закупівельної ціни на нафтопродукти в Європі може компенсувати зростання податків в Україні. Тому середні ціни на бензин і дизель у січні можуть зрости лише в межах 1 грн/л, або взагалі залишитися на поточному рівні», — прогнозує Рябцев.

Найскладніша ситуація з автогазом. Для нього немає факторів, які могли б стримати ріст ціни, тому власникам авто з ГБО варто готуватися до подорожчання вже з перших днів січня.

Генераторний попит та «зимові» витрати

Додатковим фактором тиску на ринок є використання генераторів. Потреба у пальному для енергонезалежності бізнесу та приватних домогосподарств створює стабільний попит, що не дозволяє цінам на АЗС падати навіть при дешевій нафті.

