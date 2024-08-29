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Ексміністр зазнав поранення на фронті (фото)

Ексміністр зазнав поранення на фронті (фото)

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян / Фото: Міністерство інфраструктури України

Попереду на Володимира Омеляна чекають лікування та реабілітація.

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян отримав поранення на фронті 24 серпня. Російські війська завдали удару двома КАБами по позиції батальйону, в якому служить ексурядовець.

Про це сам Омелян повідомив у Facebook.

Ексміністр інфраструктури повідомив деталі свого поранення на фронті.

"24 серпня ворог вдарив по позиції нашого батальйону двома КАБами. Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік: від батьків, і від України", – йдеться в дописі Омеляна.

Боєць додав, що попереду на нього чекають лікування та реабілітація.

"Володимире Олександровичу, міністри Порошенка в ЗСУ вже закінчуються. Готуйте десант в ЗСУ з ваших колишніх", – пожартував колишній міністр.

Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян отримав поранення на фронті / © Facebook/Володимир Омелян
Ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян отримав поранення на фронті / Фото: Facebook/Володимир Омелян

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 27 серпня загинув ексголова Черкаської облдержадміністрації Сергій Сергійчук.

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