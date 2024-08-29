Экс-министр получил ранение на фронте (фото)

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян получил ранения на фронте 24 августа. Российские войска нанесли удар двумя КАБами по позиции батальона, в котором служит экс-чиновник.

Об этом сам Омелян сообщил в Facebook.

Экс-министр инфраструктуры сообщил детали своего ранения на фронте.

Также читайте Нардеп-беглец Артем Дмитрук объявлен в международный розыск

"24 августа враг ударил по позиции нашего батальона двумя КАБами. На этот раз мне повезло: перебита кость, более 10 осколков в теле, однако жив. Буду теперь два дня рождения в году: от родителей, и от Украины", — говорится в сообщении Омеляна.

Боец добавил, что впереди его ждут лечение и реабилитация.

"Владимир Александрович, министры Порошенко в ВСУ уже заканчиваются. Готовьте десант в ВСУ из ваших бывших", – пошутил бывший министр.

Эксминистр инфраструктуры Украины Владимир Емельян получил ранения на фронте / Фото: Facebook/Владимир Омелян

Напомним, в результате ракетного удара по Кривому Рогу 27 августа погиб экс-глава Черкасской облгосадминистрации Сергей Сергийчук.

Читайте также: