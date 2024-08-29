Нардеп-беглец Артем Дмитрук объявлен в международный розыск

Его подозревают в нападениях на военного и полицейского.

Народный депутат Артем Дмитрук объявлен в международный розыск.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Нардеп Дмитрук подозревается в нападениях на правоохранителя и еще одного мужчину и в покушении на похищение огнестрельного оружия.

По данным следствия, в Одессе Дмитрук вместе с еще несколькими людьми напал на правоохранителя, нанес ему телесные повреждения и пытался похитить оружие. Его действия квалифицировали как умышленное причинение группой людей работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Также следствие установило, что, когда подозреваемый находился в Киеве, он во время спора с военным ударил его несколько раз, в том числе по голове. У военного – телесные повреждения средней тяжести. В этой ситуации действия Дмитрука квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения и грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу с особой дерзостью.

К слову, народный депутат Украины был вызван на допрос к следователю, однако в установленное время не явился и не сообщил причину неявки.

Что известно об объявлении подозрения Артему Дмитруку

Накануне Дмитрук в своем Telegram-канале писал, что якобы по указанию президента Владимира Зеленского пытаются его арестовать. По его словам, по месту его жительства в Киеве и Одессе должны были проходить обыски и его задержание.

Впоследствии стало известно, что он покинул Украину.

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