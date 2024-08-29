Россияне ударили по Украине ракетами и дронами: где гремели взрывы

В ночь на 29 августа 2024 года россияне снова устроили атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей, с этого же направления — двумя ракетами, тип которых устанавливается, а также 74 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Еще 14 ударных БПЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины.

Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях.

Напомним, в результате российских ударов по Киеву ночью и утром 29 августа в разных районах зафиксировано падение обломков сбитых вражеских беспилотников.

В Черкассах в результате атаки возник пожар.

Главное на утро 27 августа: Самая массированная российская атака, Отключение света, Курс евро

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