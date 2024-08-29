Россияне ударили по Украине ракетами и дронами: где гремели взрывы

ПВО работала в ряде областей.
В ночь на 29 августа 2024 года россияне снова устроили атаку по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
"Противник атаковал Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей, с этого же направления — двумя ракетами, тип которых устанавливается, а также 74 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск", — говорится в сообщении.
В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Еще 14 ударных БПЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины.
Противовоздушная оборона работала в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областях.
Напомним, в результате российских ударов по Киеву ночью и утром 29 августа в разных районах зафиксировано падение обломков сбитых вражеских беспилотников.
В Черкассах в результате атаки возник пожар.
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