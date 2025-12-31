Ракети для Patriot та мільярдні внески: Зеленський повідомив про поповнення у переліку PURL

Patriot / © Twitter

Президент України Володимир Зеленський оголосив про приєднання Румунії та Хорватії до міжнародної ініціативи PURL (Procurement of United States Resources for Ukraine).

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Ця програма дозволяє партнерам консолідувати зусилля для закупівлі американського озброєння на користь України. За словами глави держави, нові учасники вже оголосили про свої перші внески, які допоможуть суттєво посилити захист українського неба та зміцнити обороноздатність країни.

Участь нових країн відкриває додаткові можливості для оперативного отримання критично важливих засобів захисту. Зеленський підкреслив, що кошти програми спрямовуються на найбільш затребувані позиції, які дозволяють ефективно протидіяти російській агресії.

"Дякую Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "петріотів" та інші необхідні нам засоби", – зазначив Володимир Зеленський.

Масштаби підтримки та плани на 2026 рік

PURL – це спільний механізм США та НАТО, започаткований 2025 року, що дозволяє країнам-партнерам фінансувати закупівлю критично важливого американського озброєння та технологій для України, задовольняючи її пріоритетні запити та прискорюючи постачання на фронт.

Від моменту запуску ініціативи у серпні до неї вже долучилися 24 держави, серед яких Німеччина, Польща, Канада, країни Балтії та Північної Європи. Загальний обсяг акумульованих коштів сягнув 4,3 млрд доларів, причому лише за грудень партнери внесли майже 1,5 млрд доларів. Завдяки цим ресурсам уже сформовано вісім пакетів допомоги, а наповнення ще двох триває в активному режимі. Президент висловив вдячність усім партнерам, які підтримували Україну протягом 2025 року та вже підтверджують готовність допомагати 2026-го заради гарантованої безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, до програми PURL із закупівлі зброї Україні вперше долучаться країни з-поза меж НАТО.