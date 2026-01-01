Новий мер Нью-Йорка вперше склав присягу на Корані

Мер Нью-Йорка Зохран Мамдані / © Associated Press

У новорічну ніч обраний мер Нью-Йорка Зохран Мамдані офіційно обійняв посаду.

Про це пишуть CNN та The New York Times.

Вступаючи на посаду мера Нью-Йорка, він склав присягу на Корані. Таким чином, Мамдані став першим мусульманином, який очолив американський мегаполіс, і першим мером Нью-Йорка, який використав Коран для складання присяги.

Мер Зохран Мамдані представляє широкий спектр демографічних груп, яких Нью-Йорк раніше не бачив у вищому керівництві: вихідці з Південної Азії, міленіали, мусульмани.

Для сотень тисяч мусульманських жителів, які пишалися тим, що один з них став мером, його інавгурація стала ще однією значною подією. Під час церемонії складання присяги він поклав руку на Коран. Для присяги було використано два екземпляри Корану. Один із них належав дідові нового мера, інший був наданий Нью-Йоркською публічною бібліотекою з колекції письменника Артуро Шомбурга. Пізніше на публічній церемонії біля будівлі мерії Мамдані планує використати третій екземпляр — сімейну реліквію своїх бабусі та дідуся.

Дружина мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані, тримає два Корани, один з публічної бібліотеки, а інший — від своєї родини / © Associated Press

Хоча церемонія не вимагає обов’язкового релігійного тексту, його попередники приносили клятву на Біблії.

Мамдані, 34-річний іммігрант з Уганди, увійшов в історію як перший мусульманський мер міста та наймолодший мер, який обійняв цю високу посаду за понад століття.

Він привернув увагу світу та приголомшив політичний істеблішмент своєю перемогою на праймеріз Демократичної партії минулого літа, проводячи кампанію, зосереджену на доступності: пообіцяв створити універсальну програму догляду за дітьми, заморозити орендну плату для приблизно двох мільйонів орендарів зі стабілізованою орендною платою та зробити міські автобуси «швидкими та безкоштовними».

Нагадаємо, що на перших після повернення Трампа великих виборах у США перемогли демократи, забезпечивши собі успіх у Нью-Йорку, Вірджинії та Нью-Джерсі. Це стало першою виборчою поразкою республіканців й особисто Трампа рівно через рік після його другого повернення до Білого дому.