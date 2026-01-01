Відсвяткував Новий рік: Тарас Цимбалюк показався у Буковелі з розбитим носом

Тарас Цимбалюк

Реклама

Тарас Цимбалюк опублікував в Instagram Stories відео і фото, на яких він з’явився з розбитим носом.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Схоже, актор «весело» зустрів Новий рік. Що сталося — це неприємний інцидент чи наслідок дуркування, він поки не коментував.

Тарас Цимбалюк

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк показався у соцмережі у компанії фіналістки проєкту «Холостяк-14» Анастасії Половинкіної.