Відсвяткував Новий рік: Тарас Цимбалюк показався у Буковелі з розбитим носом

Актор схвилював підписників раною на носі.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк опублікував в Instagram Stories відео і фото, на яких він з’явився з розбитим носом.

Схоже, актор «весело» зустрів Новий рік. Що сталося — це неприємний інцидент чи наслідок дуркування, він поки не коментував.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк показався у соцмережі у компанії фіналістки проєкту «Холостяк-14» Анастасії Половинкіної.

