- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 607
- Час на прочитання
- 1 хв
Відсвяткував Новий рік: Тарас Цимбалюк показався у Буковелі з розбитим носом
Актор схвилював підписників раною на носі.
Тарас Цимбалюк опублікував в Instagram Stories відео і фото, на яких він з’явився з розбитим носом.
Схоже, актор «весело» зустрів Новий рік. Що сталося — це неприємний інцидент чи наслідок дуркування, він поки не коментував.
Нагадаємо, Тарас Цимбалюк показався у соцмережі у компанії фіналістки проєкту «Холостяк-14» Анастасії Половинкіної.