ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
1 хв

Світлана Тарабарова показала зимові розваги одразу з трьома дітьми на засніженому подвір'ї

Артистка показала, як минає її сімейний вікенд.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова показала зимові розваги одразу з трьома дітьми на засніженому подвір'ї.

Київ неабияк засніжило. І поки тримається мороз та сніг не квапиться танути, то артистка разом із дітьми ловить момент. Виконавиця з сином та доньками вийшла порозважатися на подвір'ї. Вони катались на санчатах, грались зі снігом та милувались просто неймовірними краєвидами, казковості яким надавали сонячне проміння.

Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

Після прогулянки сімейство одразу ж рушило до будинку зігріватися. Є вдома світло чи немає – в оселі Світлани Тарабарової завжди тепло, оскільки є камін, біля якого можна в затишку проводити час.

Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

До речі, донечки також допомагали мамі з готуванням. Схоже, що дівчатка збирались пекти пиріг.

Доньки Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

Доньки Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

А тим часом підписники Світлани Тарабарової просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що у виконавиці просто неймовірна родина: "Які гарні", "чудові фото", "ви такі класні".

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин показувала свій відпочинок вдома. Виконавиця просто замилувала зимовою казкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
311
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie