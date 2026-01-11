Світлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова показала зимові розваги одразу з трьома дітьми на засніженому подвір'ї.

Київ неабияк засніжило. І поки тримається мороз та сніг не квапиться танути, то артистка разом із дітьми ловить момент. Виконавиця з сином та доньками вийшла порозважатися на подвір'ї. Вони катались на санчатах, грались зі снігом та милувались просто неймовірними краєвидами, казковості яким надавали сонячне проміння.

Світлана Тарабарова з дітьми / © instagram.com/tarabarova

Після прогулянки сімейство одразу ж рушило до будинку зігріватися. Є вдома світло чи немає – в оселі Світлани Тарабарової завжди тепло, оскільки є камін, біля якого можна в затишку проводити час.

Діти Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

До речі, донечки також допомагали мамі з готуванням. Схоже, що дівчатка збирались пекти пиріг.

Доньки Світлани Тарабарової / © instagram.com/tarabarova

А тим часом підписники Світлани Тарабарової просто засипали її компліментами. Вони зазначили, що у виконавиці просто неймовірна родина: "Які гарні", "чудові фото", "ви такі класні".

